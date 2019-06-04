網民教你4招分辨香港人與內地人　一眼看穿全靠PayMe？

中港問題又開始成為網民熱議。在香港生活，內地人的蹤影已經見怪不怪，網民們就自己觀察，總結了香港人與內地人習慣的4大不同之處，可以一秒分辨你是香港人還是內地人！

你能一眼分出香港人和內地人嗎？小編可以！（資料圖片）

無意冒犯，但熱議已久的中港問題，不見冷卻的跡象。內地人們來到香港生活，有些朋友卻不打算融入香港文化，更有自己獨特一套的生活模式，受到網民熱議，戰火更蔓延到各大Secrets專頁。但經過長年累月的交鋒，冷靜的網民們的能力已經超越了論壇水軍，他們根據香港人的習慣列出4大不同之處，看文章乖乖回答，小編帶你一秒分辨你是香港人還是內地人！

【1】用 Paymevs微信支付/支付寶

「我只有微信和支付寶，沒有Payme。」

講起電子錢包，各位千萬不要攻擊身邊連Payme都沒有的朋友。網民們針對的是「他鄉遇故支」的支付寶和微信支付，一邊享受著匯率差價，一邊叫朋友不要用Payme；在出去吃飯的時候，大大聲講自己「我不用港產我自豪！」的那些人！但香港的朋友們，Payme可以線下支付，和朋友出去吃飯AA付款的時候更可以立刻轉賬，這麼方便，為什麼不用呢？再不然大家也可以懷舊一下，感受一下以前網店購物的氣氛，慢慢走去銀行櫃員機過數吧！

出去食飯要AA？Oops，Sorry~！我沒有支付寶，我用開Payme！——《來自星星的你》劇照

【2】講 廣東話 vs 普通話

「你們全部都講普通話吧！我不會說廣東話。」

你對講廣東話感到自豪嗎？在與懂得聆聽廣東話的內地朋友聊天的時候，小編都會優先用廣東話講話。網民認為，在與內地人聊天的時候，如果不用母語廣東話，反而主動遷就講普通話，那就枉為香港人了。網民也再三戴頭盔，講清楚自己不是反對來港居住的外地人，只是提出既然來到香港居住，為何不嘗試藉著語言融入香港的文化呢？

他不懂廣東話？你不講普通話，他就會發現雞同鴨講，自然就會學廣東話了。 ——《舉重妖精金福珠》劇照

【3】用 OpenRice vs 大眾點評

「我不用OpenRice的，大眾點評更好。我有內地朋友用OpenRice，我就說他們都被同化了！」

大眾點評可以視為內地版的OpenRice，在中國大多數餐廳都能夠享受到超抵的優惠，因而成為內地人必備的餐廳搜尋軟件。可是，業務龐大的大眾點評還要忙著發展其他地區的業務，怎麼比得上以香港作為基地的OpenRice呢？OpenRice現在也經常提供餐廳優惠，更可以儲飛行里數，正中香港人心水！所以下次看見內地朋友還要強調大眾點評時，不妨教他們用OpenRice吧！

用優惠食的東西特別好食！得自己先可以用的優惠更好食！——《深夜食堂》截圖

【4】用Whatsapp vs 微信/QQ

「掃我加我微信啊！我不用Whatsapp的。」

「來來來來！掃我吧！……掃啲咩啊！」對於內地人，他們習慣用微信和QQ，隨口就講出不同的帳號號碼，拿出QRcode叫人掃一掃。但對於香港朋友們，我們習慣交換電話，用Whatsapp來通訊、用Facebook和Instagram來作為社交娛樂。網民都認為，不應該因為使用什麼軟件而遭受到歧視，但如果一個群組內，多數人都使用Whatsapp的話，為什麼還要遷就別人用微信？然而，也有網民表示，Whatsapp其實真的越來越不好用，提議不如改投Telegram？

通訊軟件要大家用才能發揮作用。他單機用微信，我繼續和朋友用Whatsapp！——《人再囧途之泰囧》劇照

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