醫生強摘胎盤意外扯出器官　順產俄孕婦痛到休克亡

俄羅斯22歲孕婦特帕基娜（Alisa Tepikina）日前在斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk）一間醫院順利誕下女嬰，豈料醫生摘除其留在子宮中的胎盤時疑因力度過大，竟把體內器官扯出，導致她承受劇烈痛楚並陷入休克，最終死亡；俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）已就事件展開調查。

特帕基娜分娩後曾對著女兒微笑，但胎盤還留在她的子宮內，一名27歲女醫生協助取出，但懷疑因猛力拉扯臍帶，令到特帕基娜劇痛下陷入休克；醫院擬出動直升機將特帕基娜送至當地一間大型外科醫院，惟她虛弱到無法登機，院方隨即改派幾名外科醫生替她做手術搶救，可惜已回天乏術，官方公布特帕基娜的死因為「因疼痛引發嚴重休克」。

特帕基娜慘被醫生強行摘除胎盤，導致劇烈痛楚陷入休克，最終死亡。（ TOK Youtube影片截圖）

「這像中世紀的酷刑」

特帕基娜的47歲父親馬柳科夫（Dmitry Malyukov）控訴：「醫生用力拉扯，使我女兒受盡痛苦，她不斷尖叫，整間醫院幾乎都能聽到她的聲音，但醫生沒有理會。這像中世紀的酷刑，導致她休克及大量出血然後陷入昏迷。」

22歲的特帕基娜丈夫尼古拉（Nikolay Tepikin）稱，愛女出世後頸部被發現輕微受傷，需要轉院接受治療，於是他陪同前往，幾個小時後回來妻子卻已身亡，實在令他難以接受，「她的雙眼被布帶蒙住，下巴就被綁起來」。

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母籲判監禁 「譴責根本冇用」

事後，負責為特帕基娜接生的醫療團隊遭到公開譴責及紀律處分，但俄羅斯衛生部門仍容許團隊成員繼續工作。俄羅斯聯邦偵查委員會目前已展開調查，若醫生最終被裁定醫療失誤導致他人死亡，最高可被判監禁3年；特帕基娜的42歲母親斯韋特蘭娜（Svetlana Malyukova）呼籲當局判涉事醫護入獄，「我希望能證明他們有罪，接受應有懲罰，譴責根本沒有用」。