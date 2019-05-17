【賠14萬】分娩期間主治醫生失蹤　四川婦誕產癱兒　醫院負全責

四川大竹縣一名婦女毛有玲前年在醫院分娩期間，因為主治醫師不在場，誕下一名「產癱」男嬰。嬰兒一出生就重度窒息、左臂肱骨骨折、右臂的臂叢神經被拉斷，多個內臟器官受到損傷。 當地法院其後判處涉事醫院承擔全部責任，醫院不服上訴。至本月13日，案件二審判決結果出爐，法院駁回醫院的上訴，維持原判。

男嬰右臂上手術後的疤痕清晰可見。（澎湃新聞）

據澎湃新聞報道，男嬰桐桐（化名）出生後經過搶救恢復呼吸，但多家醫院都勸其家人放棄這個孩子。據桐桐的父親周前平憶述，當時醫生說「就算救活了，以後也是個殘疾人。」但周前平與妻子毛有玲仍然堅持要救活桐桐，他們甚至以跪地乞討的方式為兒子籌集治療費用。

由於桐桐在後續的治療中被確診為「產癱」，周前平隨後將涉事的大竹時代醫院訴至法院，請求判令其支付約32萬元治療費和護理費。

大竹縣人民法院經審理認為，桐桐的損害結果與大竹時代醫院的醫療行為有因果關係；有執業醫師資格的謝某在毛有玲分娩時並未在現場指導，若謝某當時在場並親力親為實施手術和分娩，有極大可能避免本次事故發生。故桐桐的損害結果系大竹時代醫院的過錯所導致，醫院應該承擔其全部責任。

當地法院判醫院負全責，二審維持原判。（澎湃新聞）

去年12月29日，大竹縣人民法院判決大竹時代醫院支付桐桐約14萬元醫療費和護理費等。惟大竹時代醫院提出上訴，指桐桐的損害除了助產損害外也可能由產婦本人造成，而醫院是否存在過錯沒有經過有關部門鑒定。至今年5月，案件在達州中院二審開庭，法院最終駁回大竹時代醫院的上訴，維持原判。

（澎湃新聞）