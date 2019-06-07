台灣女遇陌生男問路好心載一程　回家脫外套即崩潰　真相好變態

好心換來的卻是被性騷擾？有台灣女網民近日發帖，指早前好心用電單車載陌生男子到加油站，期間覺得對方一直貼上來，以為是坐墊滑的關係，沒有很在意，詎料回家後發現外套上濕了少許，一聞之下驚覺是男子精液，估計是陌生男所為，嚇得立即報案求助，令她非常崩潰。

台女回家後驚竟外套沾上陌生男的精液。（《Dcard》討論區圖片）

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該名台灣女網民周二（4日）於《Dcard》討論區發帖，指當日在郵局附近有名男生問路去最近的加油站，於是她便幫忙「google一下」，惟地點距離郵局950米有點遠，又見到他手上拿着膠樽，於是好心地主動提出載他到加油站入油。

「一路上覺得他離我很近、很擠」，台女感覺到有東西頂着背後，「我在想說，他是不是把包包放他胸前。之前我朋友也說我的機車坐墊很滑，都會一直滑到前面」，所以她以為是坐墊的關係，便沒有多想。

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她指男生下車時拿背包到前面抱著，令她驚覺對方背包原來一直沒有隔在中間，但仍安慰自己只是坐墊問題。男生其後加了十幾塊的油，表示想回到熟悉的加油站，於是台女又載他回到郵局附近，對方離開前道謝：「小姐，真的謝謝妳哦！」

這件好人好事，隨台女回家驚揭真相而變質。她指脫下外套，發現後面部分濕了一片，讓她心生疑惑，拿起聞了一下，「我摸的時候覺得滑滑的，不知道自己沾到了什麼，就下意識聞一下」，沒料到竟有精液的味道，令她忍不住破口大罵，「我快崩潰了⋯第一次遇到這種事⋯本來只是單純想幫助人⋯好噁心⋯真的好噁心⋯」。

帖文在網上引起哄動，網民紛紛鬧爆，「這真的很噁 這算是性騷擾了吧」、「好噁喔！現在做人真的不能太好心欸.....」、「哇靠你還敢聞，我隔著螢幕都想把晚餐吐出來」。

有人認為樓主太好人，「原po你太善良了，我在路上除非問路的，我講一講就走人不會帶，其他的一律都不理」；有人則「教路」要報警，「幹嚇瘋掉……這證據要不要留著……報警抓的到嗎DNA……」、「留著，報警，調監視器就好」。

其後台女聽取意見，由朋友陪同下去報警，「謝謝大家的關心，我已經到派出所報案了，現在已經進入偵辦程序」。

（《Dcard》討論區）