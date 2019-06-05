台男請喪假帶家人散心巧遇同事　遭告狀即變無薪假兼扣勤工

家人離世，打工仔請喪假處理身後事是正常不過，但竟有老闆連員工如何利用假期亦要管。有台灣網民發文稱友人近日向公司請了多日喪假處理父親後事，順便帶家人出外旅遊散心，期間於一景點巧遇公司同事。不料樓主友人回到工作崗位後，竟發現同事拍照「篤背脊」，上司一怒之下竟將其喪假變成無薪假，同時扣除他的勤工獎金作為懲罰。

一名台男因父親去世，請了多日喪假處理父親後事，順便帶家人出外旅遊散心，不料竟被同事拍照向上司「篤背脊」。（示意圖，資料圖片）

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該名網民前日（3日）於facebook群組「爆怨公社」發文，稱朋友的爸爸近日去世，友人於是一共請了8日喪假處理父親後事，「頭兩天處理殯儀館，第二次兩天（第三、四天）申請補助之類的」。另外的四天假期中，樓主友人見有空檔，便利用首3日帶同媽媽及一眾兄弟姊妹「去爬山去海灘走走散心吃東西」，最後一天才「送爸爸出殯處理好瑣事」。

有網民發文稱朋友的爸爸近日過身，假期中途帶同家人出遊散心，期間被同事見到拍照向上司告密，令他被扣人工。（fb群組「爆怨公社」截圖）

樓主友人放完喪假後復工上班，突然發現其中3日喪假突然變成無薪假，勤工獎金亦被扣掉，感到不明所以，一問之下才得知，原來與家人散心時，一名正放大假的同事於景點見到他，拍下照片向上司「篤背脊」。上司看到相片大怒，批評樓主友人「放喪假還跑出去玩」，遂將其假期薪金扣掉作為懲罰。

樓主友人放完喪假後復工上班，突然發現其中3日喪假突然變成無薪假，勤工獎金亦被扣掉。（示意圖，資料圖片）

樓主的友人對上司的決定大感不滿，委屈稱：「喪假不就是放假嗎？出去玩散心錯了？」，引起網民熱烈討論。不少網民批評涉事公司及私下拍照舉報的同事多管閒事，「翻開你公司人事規章，沒寫喪假禁止出遊的話，就告勞工局」，「我會鬧很大，逼到那個告密者出來道歉」，「真的很怪！都辦圓滿了，是不能去散心嗎？不然是有規定要多久才可以散心的嗎？」。

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亦有網民認為，樓主雖有道理，但因觀感不佳，反駁時不應自稱「去玩」，亦應保持低調以免惹是非，「有時候低調一下比較不會惹事，雖然是很光明正大的事，但是人類總是嫉妒的」，「就跟請生理假出去玩一樣，依法沒錯，但社會觀感不好，會引發某部分人士的不滿」。

根據台灣法例「勞工請假規則」第3條，僱員如遇親人或配偶離世的情況，可獲3日至8日不等的有薪喪假，日數視乎僱員與死者的關係而決定。

（fb群組「爆怨公社」）