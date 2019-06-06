台學童造句練習瘋狂用同一句改寫　網民爆笑：想放假想瘋了？

大家還記得小時候寫作業都會有個「照樣造句」的題目嗎？年紀小懂的事情還不多，想的出來的詞就是那幾個，但每天都要寫到底想逼死誰啊啊啊，不過近日有位媽媽就分享自己兒子機智的作業答案，針對四個題目舉一反三成功完成作業，讓網友看了狂讚兒子是人才！不過老師對於他的答案卻打上「半對半錯」的成績也引發大家討論

圖片來源：爆笑公社

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兒子造句獲網民大讚！

「融會貫通萬用版造句」、「舉一反三，很聰明耶」、「這孩子是人才啊」、「這叫做舉一反三啦」

重複用詞錯了嗎？

小朋友發揮自身勇猛的造句能力，只用了「請假」跟「功課」兩個詞就完成四個題目，真是太強了！雖然重複使用但語句上又沒問題，卻換來老師只對一半的評語，讓許多人都非常替這位弟弟抱不平

「可以將不同的題目套在相似的內容，那就表示會造句阿，而且很會用，應該全對！」、「沒錯阿，都有記得要先寫功課」、「沒錯啊，老師怎麼了」、「造的很有創意啊…為甚麼得到叉叉」、「能用一個情境套用三個句型 ，表示他真的有理解啊」

不過最大的亮點還是…弟弟真的很想請假！

「對不起…我笑了，可見寫功課對他壓力很大」、「反正明天就是要請假就對了」、「兒子想請假」、「是不是想請假了孩子」、「是有多想請假？」、「這孩子想放假想瘋了嗎」、「綜合以上3造句表示兒子想法：我不想上課，想請假！」

網友笑言該學童壓力爆煲只想請假。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

想放假的渴望無處宣洩，只好振筆疾書寫在作業上，大家都感受到了啊！雖然兒子才智滿分贏得大家讚賞，不過有些人也提到老師只給「對一半」的理由或許是因為...

「邏輯不太通，今天怎麼會知道明天的功課」、「孩子為了放假學會預知能力，知道明天老師功課要怎寫」、「請假就不用寫作業啦，難怪不給對」、「錯一半應該是：他明天都沒來了，怎會知道明天的功課是甚麼？並且先寫好呢？」

好啦至少弟弟還很負責任，知道放假前要先寫完作業！想想本編小時候的寒暑假作業，開學時作業簿跟新的沒兩樣（好孩子不要學），相比之下真是慚愧，這位媽媽就好心給兒子放個假吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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