台小學功課考起大人　古怪圖案排列問下個是什麼　網民：教密碼？

再有激死大人的小學功課出現！台灣有網民上載小學作業題目，校方列出5個奇形怪狀圖案，要求學生根據圖案邏輯畫出下個圖形，樓主及不少網民一頭霧水搲爆頭，最終有人突破盲點公布答案，眾人才恍然大悟，忍不住慨嘆題目艱深考起人，「想不到現在國小都在教密碼學了」。

5個奇怪圖案有類似「M」、心心、「8」，更有人儼如韓國文字，要求學生畫出下一個圖形。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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一名台灣網民在facebook群組「爆廢公社」，圖文並荗指「國小的作業（動動腦），跪求大大解惑」，明言是姪女的功課但他「被考倒」，希望集網上的力量及智慧解決問題。

該題目列出5個奇怪圖案，類似「M」、心心、「8」，更有儼如韓國文字，令人摸不着頭腦，校方要求學生根據箇中邏輯畫出下一個圖形，不止樓主唔識答，眾多網民一樣想不出答案來，抱怨「這種東西，沒辦法教人怎麼看出來的」、「太難了吧」、「天啊，我的頭好痛」。

一眾網民「一理通百理明…明道理答案終會找到」。（香港教育電視影片截圖）

最後終有「神人」現身解釋，在5個奇怪圖案的中間位置畫一條直線，分成左右兩部分，才令人驚覺原來所有圖案的右邊部分分別是阿拉伯數目字1至5，左邊就是數字在反射下所呈現的模樣，合併起來就變成奇怪圖案。換言之，當畫下一個圖案時，先在右邊畫「6」，再在左邊畫「6」的反射圖案，併在一起就是答案。

「謎底」終於解開，網民紛紛留言讚解答者「好厲害」、「好聰明」，亦有人指「你的解答讓我思考了幾分鐘，終於看懂了」，樓主更「謝謝各位大大（已解惑）」，亦有網民慨嘆國小題目太艱深，諷刺稱「想不到現在國小都在教密碼學了」。

（fb群組「爆廢公社」）