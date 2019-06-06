麻煩客試食要細細嚿　店員搵唔到畀大件即鬧爆：你態度差唔畀我試

不少店舖都設試食攤位，自然能吸引更多顧客。有一名食品零售業員工大呻，有顧客在店內試食時，夾硬要職員拿一個「細細個」的給他試食，其同事找不到較細件的，就提議給他大件，豈料該客人大怒鬧爆「我都話要細嚿」，甚至指責同事態度太差，「係咪試你少少野都唔得呀」，又揚言要投訴。撰文者指同事其後真的被投訴，馬上心諗「成隻畀你食你又唔高興，真係痴孖筋」。網民抵死稱如果客人如此執着要細件，「你咬一啖比一啖佢囉，幾sweet」。

不少店舖都設有試食。（示意圖／資料圖片）

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一名相信是食品店經理的網民在facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」發文，稱店內有提供無包裝食品給客人試食，早前有客人在門口經過想試食，向同事示意其中一款食品，要求要「細嚿」試食。其同事發現剛好沒細件的，客人卻再說「你是但畀嚿細細哋嘅我試下咪得囉」，同事只能再向對方解釋沒有，對方拒絕接受只不停重申要「細嚿」。

無奈下經理指其同事給客人遞上完整一件試食，豈料對方發難：「我都話要細嚿咯。」同事好聲好氣回答「食一嚿都一樣啫，成嚿食仲好啦」，對方卻如被引爆的炸彈：「你而家咩態度呀，而家試你少少野都唔得呀? 我成日嚟幫襯你，係得你咁衰㗎咋。」繼而衝入舖內拿卡片，說要投訴。

經理指該名客人更即席拉着在店內的他，指着其同事投訴對方態度差，「我想試食，佢唔畀我試仲話我呀」。客人又狂重覆「要嚿細細哋」，批評同事「鬼食泥咁」，又重申自己係熟客半威脅稱「即係迫我以後唔好嚟幫襯你哋啫」。

經理稱其實根本認不出這名「熟客」，只能先說要先了解一下，因店內客人眾多，這名麻煩客其後被人潮推出店外。

隔了一會，經理即收到總公司打來的電話，叫他去另一間分店處理一宗投訴，提到有名客人稱被同事鬧，而且不讓人試食，更稱站在門口5分鐘都見不到經理。他聯想到應是該名麻煩客，遂向總公司職員解釋對方搞錯了要投訴的分店，以及剛剛發生何事。

經理在帖文笑言該客人有被害妄想症，明明同事已經給他一大嚿試食，竟然還要投訴，「真係咁啱無爛咗㗎嘛」。

網民大嘆不少客人很難服侍，「畀細粒嘅，有啲又個嫌畀得少，話你孤寒，而家成舊咁畀又嫌多，使唔使畀你揀邊粒呀？」甚至有人提議應該取消試食，就不怕有麻煩出現。

（fb群組「西客之道 Hispitality Secret」）