素食餐廳收食客切餅費被投訴　獲網民力撐翻身一招再贏掌聲

一名女網民早前於facebook群組貼出餐廳單據，稱帶同蛋糕與友人食飯慶生時被收取「切餅費」，大感不滿直斥「好離譜」，事後反被「負評」終刪Po，引起網民熱議。涉事素食餐廳今發文回應，指經營飲食業間中會遇到類似事件，惟是次亦提醒他們「絕大部份客人都很正常、很nice」，決定今年內不再收取「帶餅費」以作答謝，再次贏得網民掌聲。

原帖文樓主表示自攜一個蛋糕到餐廳，結帳時發現店家「竟然收每人10元切餅費」，批評此舉「好離譜」。（facebook群組「The Beggar in the Restaurant 乞客」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有女網民上周於fb群組「素食青年」發文，稱到與友人到素食餐廳「素食一家」用餐時，自攜一個蛋糕慶生，至結帳時發現餐廳「竟然收每人10元切餅費」，批評此舉「好離譜」，更稱「其他飯店是免收及生日有折扣」。帖文獲大量網民負評，紛紛批評樓主無理取鬧。

涉事素食餐廳「素食一家」於fb專頁發文回應事件，直指經營飲食業而來，間中會遇到類似事件。（（fb專頁「素食一家」截圖））

事件爆出至今約4日，涉事素食餐廳「素食一家」於fb專頁發文回應事件，表示經營飲食業以來，同類事件間中都會出現，不算特別誇張，認為是行內常見情況。店方表示，作為小店一直都「用心努力經營着」，感激網民理解，又指做餐廳是辛苦的工作，只希望得到客人們的尊重和欣賞，認為「人情味不一定要用減價來表達」。

店方稱事件令他們明白到一直以來「其實絕大部份客人都很正常、很 nice」，決定今年內不再收取「帶餅費」以作答謝。（fb專頁「素食一家」圖片）

不過店方稱今次事件令他們明白到一直以來「其實絕大部份客人都很正常、很 nice」，獲得客人欣賞亦會令他們覺得工作有意義，亦感謝客人好心反映需要改善的地方，因此決定今年餘下時間「一律免帶餅費」以作答謝。店方最後又加上「揾緊辛苦錢」、「好客佔大多數」及「尊重同理心」等標籤，似是對事件的最後回應。

帖文發出後獲得網民支持，有人認為餐廳回應方法得體，直言不會被事件影響，將會繼續支持，「出品已很出色，原來公關同樣出色」；亦有人再次批評早前投訴的網民，直指「現在的人乜都公審一餐，完全唔理公審完有甚麼影響」，很容易就影響別人聲譽。

（fb專頁「素食一家」）