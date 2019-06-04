疑似領隊揸旗仔帶數十遊客上車　鴨仔團巴士當旅遊巴賞夜景惹爭議

外遊時想體驗當地人生活是人之常情，不過前提應是不打擾別人生活。有網民日前乘巴士時，見到多名遊客跟隨疑似領隊於彌敦道上車觀光及欣賞夜景，期間於車廂興奮自拍，領隊亦一度於上層講解。 帖文引起網民討論，有人稱相關情況近年始出現，有時遊客眾多更令巴士於頭幾站已滿載「頂閘」，引起本地乘客不滿；不過亦有網民認為遊客體驗本地交通公具並無不妥，「人哋畀足車資，有錯嗎？」。

有網民稱早前乘巴士時，見到有領隊帶同整個旅行團乘搭巴士觀光，引起網民討論。（fb群組「巴士的事討論區」圖片）

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樓主稱遊客們上車後「當架巴士係旅遊巴咁」。（fb群組「巴士的事討論區」圖片）

有網民日前於facebook群組「巴士的事討論區」發文，稱於尖沙咀乘搭向旺角方向的巴士時，見到有疑為旅行團帶同遊客乘搭巴士代替旅客巴，沿彌敦道觀光及欣賞夜景。樓主稱，當時看到疑似領隊「揸支旗仔帶住幾十個遊客坐巴士，上咗車仲當架巴士係旅遊巴咁」。

從樓主上載的相片可見，遊客們大多選擇巴士上層的座位，有人聚在一起興奮自拍「打卡」，有人則忙於觀看窗外風景，大部分都被坐滿。樓主說，聽不懂該批遊客所說的語言，「我都唔識佢講嘅語言，淨係見佢哋不停用自拍棍影合照，好似未來過香港咁」，之後更見到領隊走到上層講解。他直指旅行團帶遊客搭巴士的安排自私，認為太多人上車會滋擾其他乘客。

有網民指旅行團帶遊客搭巴士的情況近日出現，領隊會帶同遊客乘搭沿彌敦道行駛的巴士欣賞夜景，至女人街附近落車步行遊覽，「呢個係行程嘅部分，佢哋有租車，不過架車去咗旺角等佢哋上返車啫」。

樓主指曾見到領隊走到上層講解，批評旅行團帶遊客搭巴士的安排自私。（fb群組「巴士的事討論區」圖片）

帖文引起討論，有網民認同樓主說法，批評太多遊客乘巴士會阻礙本地市民，「如果你話可以畀旅行團，咁點解團體活動要自己租車，依家比啲旅行團搞到亂晒龍」、「影響本地人民生會因突然多人未能上車回家」，更稱曾試過繁忙時間乘車時，因大批遊客上車，巴士於首幾站已滿載「頂閘」，令乘客大感不滿。

不過有網民則抱有相反看法，認為巴士不只服務本地市民，只要遊客付足車資亦有權上車，「畀錢搭車都唔得？」、「香港跟團去外地都有機會乘坐公共交通工具啦」、「人哋當地冇雙層巴士，嚟體驗下，我覺得冇問題」。