【倚天屠龍記】多圖！回顧中港台12個趙敏版本　邊一個係你心水？

原著的趙敏是男裝要像男人，女裝要是美人，十二個不同版本的趙敏裏，你又覺得那個演得最像？

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今天來說十二個不同版本的趙敏，誰才是你心目中的郡主呢？

陳好逑

第一個趙敏叫陳好逑，是名粵劇演員。

汪明荃

1978年有兩個趙敏，電視版是我們非常熟悉的汪明荃（那時趙敏仍是叫趙明），她豪爽俊秀，是經典的趙敏。但周芷若是趙雅芝，溫婉的古典美人，當時她們是一場惡戰。

井莉

同年，電影版的趙敏是井莉飾演，她是一位美人，但那時已經三十多歲了，和十八歲的余安安版所飾演的周芷若相比，始終有距離。

電影版的趙敏是井莉飾演。（作者提供）

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劉玉璞

之後台灣版出了劉玉璞，她男裝俊美，但女裝就沒那麼漂亮了。

趙敏這個角色不易演，不止要和周芷若比較，更要男裝像男人，女裝是美人。但這件事本身就很矛盾，男女的輪廓不同，如果她女扮男裝時，你看不出她是女人，那她穿女裝多數不會很漂亮。

台灣版趙敏由劉玉璞飾演。（作者提供）

+ 4 + 3 + 2

黎美嫻

黎美嫻是當時的第一古裝美人，她飾演的趙敏充份表現了少女情懷，最有甜蜜感，可能因為她和梁朝偉版的張無忌真是熱戀中。

但黎美嫻長相比較柔弱，和趙敏那種蒙古人的英氣豪爽有些不同。

黎美嫻版本的趙敏最有甜蜜感。（作者提供）

+ 5 + 4 + 3

張敏

張敏版的趙敏，相信大家都不會忘記。男裝帥氣，女裝絕美，舉手投足都像在發光，可惜電影劇情和原著的距離反而是最大的。

張敏版本的趙敏男裝帥氣，女裝絕美。（作者提供）

+ 3 + 2

葉童

葉童版本的趙敏扮男裝是最像的，但正如剛剛的「女扮男裝定律」，既然男裝這麼像，女裝當然就沒那麼漂亮。

葉童表現了趙敏的少女情懷和豪氣，但這個世界是殘酷的，她與周海媚版本的周芷若相比，相信各位男士如果是張無忌，也未必會選趙敏。

葉童表現了趙敏的少女情懷和豪氣。（作者提供）

+ 5 + 4 + 3

黎姿

黎姿版本的趙敏夠漂亮，這個版本在服裝方面花了很多心思，她有郡主的華麗裝扮，加了不少分數。

原著描寫趙敏「燦若玫瑰」，黎姿真的有這種貴氣、自信和魅力。甚至有人說「黎姿之後，再無趙敏」。不過，女扮男裝時，應該沒有人會以為她是男人吧。

黎姿真的有氣質去飾演趙敏。（作者提供）

+ 6 + 5 + 4

賈靜雯

再說賈靜雯的版本，她的眼睛非常有神，嬌俏可愛，演繹了倔強和對張無忌的深情。

但當發生衝突，例如受到冤屈時，她的表現斬比較無賴，似乎撒撒嬌、嘻嘻哈哈就了事，缺乏原著趙敏那種縱橫天下的氣勢。

賈靜雯版的趙敏缺乏了縱橫天下的氣勢。（作者提供）

+ 5 + 4 + 3

安以軒

至於安以軒演得非常努力。她的長相雖然偏小家碧玉，但能把握到趙敏的灑脫和執着。

不過這套劇儘量符合原著之餘，又不知何故比較保守，例如張無忌幫趙敏吸毒血時，居然是隔着很多件衣服來吸。

安以軒能把握到趙敏的灑脫和執着。（作者提供）

+ 2

另外，60年代有兩套電影叫《萬變飛狐》和《中原奇俠》，它們都沿用了很多倚天屠龍記的劇情。于素秋飾演蒙古郡主，不過角色的名字改了，也不知她算不算是趙敏。

《萬變飛狐》沿用了很多倚天屠龍記的劇情。（作者提供）

陳鈺琪

最新的倚天屠龍記中，陳鈺琪飾演趙敏。電視劇開播前，很多觀眾擔心珠玉在前，陳鈺琪很難發揮。

結果她的表現令人驚喜，男裝英氣有氣勢，女裝也俏麗動人，能演繹出令張無忌會對她情不自禁的感覺。

陳鈺琪男裝英氣有氣勢，女裝也俏麗動人。（作者提供）

+ 2

你最喜歡那個版本的趙敏呢？

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作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「十二版趙敏：埋嚟睇埋嚟揀」​】

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