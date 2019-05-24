【多圖】倚天屠龍記2019熱播　重溫歷年來中港台11個周芷若版本！

作為趙敏的情敵，周芷若的美貌也是非常出眾的，一起來看看有哪個美女演過這個角色。

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1、陳寶珠

第一個周芷若是陳寶珠，充滿歷史氣息。

1965年，陳寶珠在電影版《倚天屠龍記》飾演周芷若，充滿了俠女氣息。（電影《倚天屠龍記》劇照）

2、趙雅芝

1978年有兩個周芷若，電視版是我們熟悉的趙雅芝。她的長相古典，很符合原著周芷若的描述。不過那時武打場面的拍攝手法尚未成熟，趙雅芝舉手投足都比較像大家閨秀，而非練武之人。

趙雅芝當時和鄭少秋合作主演《倚天屠龍記》。（電視劇《倚天屠龍記》1978年版劇照）

3、余安安

同年，電影版的周芷若是余安安，十八歲，青春貌美，只是造型有點像村姑。她之前演過香香公主，現在演周芷若，算不算倒退？

余安安是最年輕的周芷若，出演的時候才18歲左右。（《倚天屠龍記》1978年電影版本劇照）

4、喻可欣

台灣版是喻可欣，不過大家對她的認識，多數都是「劉德華唯一承認的女友」。甚至有人說，喻可欣的真實經歷，真的像周芷若，沒能與張無忌終成眷屬，就魔化了。

喻可欣是劉德華唯一承認過的女友，二人戀情曾是娛樂圈一大熱話。（《倚天屠龍記》1984年版本劇照）

5、鄧萃雯

鄧萃雯作為視后，她當年的演技已經很精湛。當張無忌離她而去時，她將哀莫大於心死的情緒表達得很有感染力。不過和黎美嫻的趙敏相比，外貌略遜一籌，但絕對是美女。

鄧萃雯飾演的周芷若演技大獲好評，很多人都說她是最符合原著的一位。（《倚天屠龍記》1986版本劇照）

+ 4 + 3 + 2

6、黎姿

黎姿演趙敏之前，曾經演過電影版的周芷若。不過那時的趙敏是張敏，周芷若的戲份也刪減了，反而加重了邱淑貞的小昭戲份，所以黎姿沒什麼發揮空間，變了一個花瓶。

黎姿在演趙敏之前，曾經演過電影版的周芷若。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影劇照）

+ 3 + 2

7、周海媚

周海媚的外表很符合原著描述，前期溫柔婉約、楚楚動人，魔化後氣勢十足，懾人心魄，絕對是經典。加上那個版本的趙敏是葉童，相比之下，真的搞不懂馬景濤版的張無忌，為何會選趙敏。

周海媚是最為人所熟悉的周芷若，她也在最新的版本中出演滅絕師太。（《倚天屠龍記》劇照）

+ 7 + 6 + 5

8、佘詩曼

佘詩曼那時剛剛出道，還有點嬰兒肥，氣質溫婉柔弱。後期的陰暗面，也令人覺得心機很深，完全表達了周芷若的轉變。有黎姿的趙敏，加上佘詩曼的周芷若，吳啟華飾演的張無忌確是艷福不少。

佘詩曼扮演的周芷若後期沒有原著那麼心狠手辣，還是給人一種憐香惜玉的感覺。（《倚天屠龍記》2001年版本劇照）

9、高圓圓

高圓圓一出場，就有周海媚重出江湖的錯覺，本身她們的長相有點相像，而高圓圓也努力模仿周海媚。不過，高圓圓的樣子比較甜美，魔化後沒周海媚那麼氣勢十足，反而有一種愁苦的感覺，像是被人脅迫的無辜女子。

高圓圓眼神銳利，氣質和周芷若非常接近。（《倚天屠龍記》2003年版本劇照）

10、劉競

劉競版的周芷若比較少人有印象，她被稱為「最醜周芷若」。她本來也是美女，曾飾演過《三國》中的大喬。不過這套劇把周芷若變成清秀樸實的農家女，造型比較樸素，加上她沒有演繹出性格轉變，靠造型來做出魔化的感覺，周海媚、高圓圓珠玉在前，她真的有點失色。

劉競版的周芷若變成清秀樸實的農家女，造型比較樸素。（《倚天屠龍記》2009年版本劇照）

11、祝緒丹

最新版本當然是祝緒丹，她的氣質柔弱，流淚時也惹人憐愛。不過，編劇為了洗白周芷若，增減了一些劇情，謝遜更為周芷若擋箭而死，和原著有些出入。

祝緒丹飾演的周芷若嬌俏可愛，流淚時也惹人憐愛。（《倚天屠龍記》2019年版本劇照）

+ 4 + 3 + 2

這麼多美女飾演過周芷若，你最喜歡哪個版本？

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「各版周芷若，埋嚟睇埋嚟揀」​】

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