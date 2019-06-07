【林志玲結婚】堅持等候對的人　44歲新娘子：婚姻是我追求的終點

台灣女星林志玲突然宣布嫁給37歲日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA，令網民震驚，瘋狂程度連微博伺服器也一度崩潰。已屆44歲的林志玲感情生活一直備受關注，情纏言承旭17年未有結果，過去她不時被問感情婚姻話題，縱曾失落稱不敢再說結婚的期限，但從沒放棄對愛情及走入家庭的憧憬，堅守本心靜候，終於找到對的人。

林志玲突然出嫁成為日本人妻，令不少網民震驚。（林志玲微博）

林志玲公布結婚消息，一度令微博伺服器崩潰。(林志玲微博)

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林志玲遇上記者，總免不了被問感情問題，每當訪談，總要談一談婚姻觀。一直嫁杏無期的她，也曾失落稱「對婚姻一直都有計劃，卻一直沒有完成這個計劃，以前說30歲，後來說35歲，然後再也不敢設限了」、「每一個人不同階段要擁抱當下的一切，女人會經歷婚姻感情甚至生子，這是非常必需，也是我很期待，可是不知為何就一直延後，延後了十年」。

甚至有一次被問對另一半有何要求時，她更稱「現在沒有什麼條件了，考慮了也不見得會實現」，指其他藝人結婚她總被問回應也大感羨慕，後來被問別人生子時，更會感覺自己一事無成，她說「去強求也求不到，只能等到時候找到共度一生的人」。

男方公布與林志玲結婚消息，發放甜蜜合照，兩人年齡相差8年，惟出奇地登對。（AKIRA微博）

屢次被問的林志玲總溫柔回答，每每被牽扯前度言承旭也從不黑面，一直嫁杏無期的她，從不諱言對愛情仍有期待，「現在講緣分可能有點好笑，但我確實是在等。我不會因為工作太忙，而不去期待愛情，我可以為愛情放棄事業，婚姻和家庭是我追求的終點。」

林志玲從沒放棄對愛情和走入家庭的期待，終遇到令她願意結婚的另一半。（林志玲微博）

她在一次專訪中，表明對婚姻一直存有憧憬，但不會為了結婚而結婚，也理智的知道當中最需要磨合，「在婚姻中大家太有期待值，談感情時還願付出，到婚姻時，期待值會重重的把你打擊，有多少期待就有多少傷害，而且走入婚姻後可能更想改變別人，但其實又很清楚就是沒有辦法改變別人」。

與言承旭牽扯17年，不少人對林志玲最終嫁的不是他感可惜。（視覺中國）

對於日後與另一半相處的問題，林志玲直指沒有辦法改變人就要自我調節，「我任何環境都是先觀察，再調整自己去適應，包括和別人的相處」。她仍相信世間總有幸福的婚姻，「看到很多老伴侶攜手同行，就會覺得那是美好的，爭吵一定會有，那不見得就是不好的婚姻，但最少你有一個伴侶在身旁，就免掉了寂寞的衝擊。」

構想中的丈夫 v.s. 現實中的丈夫

曾在一次訪問中，林志玲透露對伴侶的外表、學識及家境沒太大要求，但喜歡未來的另一半是小麥色皮膚，亦傾向選孝順、勤奮、善良及幽默的人，她又指誠實非常重要，要求對方只對自己浪漫，又稱另一半最好和她同樣愛運動及旅行，她的新婚丈夫符合嗎？

AKIRA身形高大，皮膚偏黑，是否符合林志玲的標準。（Facebook/@EXILEAKIRA.official）

林志玲親筆的結婚宣言

林志玲親筆，公布結婚的消息。（林志玲微博）

外表柔弱的她對待感情是最堅持，堅守等待的城門以外，她也稱願意放手一搏，「我覺得只要面對愛情，我會很勇敢」，然後她終於賭對了。