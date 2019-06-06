【蒼井優結婚】遇尖銳問題眼濕濕　老公即護妻　網民：難怪嫁給他

33歲日本奧斯卡影后蒼井優與42歲搞笑藝人山里亮太，秘密拍拖兩個月突閃婚，震驚全國，被喻為「美女與野獸」的組合。二人昨召開記者會開心公布婚訊，惟有記者問題尖銳令女方眼濕濕，又問男方獨佔女神的感想，新晉人夫實力護妻，反駁愛妻被指「惡魔女」、「心機女」的謠言，大讚蒼井優單純及勇於做自己，更堅定承諾不會出軌，令網民冧爆：「明白為何她嫁他」。

蒼井優與丈夫山里亮太開記者會交代婚事。（視覺中國）

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據日媒報道，蒼井優與搞笑藝人山里亮太，昨日（5日）於東京一間酒店舉行記者會，邀請「媒人」搞笑女星山崎靜代出席，吸引大批記者到場，兩人自爆兩個月前起以結婚為前提拍拖，於周一（3日）已正式登記結婚，女神甜笑指：「一起的時候令我笑得很開心，在感動、不能原諒的點、金錢觀很相似，而且大家都會好好關上雪櫃門。」

山里亮太保護爰妻，指她不是如傳媒形容般「魔性」（惡魔女），是一個單純的人。（Youtube片段截圖）

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有記者中途形容蒼井優在大眾眼中是「戀愛經驗多的女演員」（恋多き女優），問她在眾多男人中選出來的對象有甚麼特別。這個不恰當的問題令台上的兩人非常尷尬，蒼井優沉思半响回應提問，指喜歡山里亮太的原因是夠男子氣概。

其後又有記者問到山里亮太可以「獨佔女神」的感想，他就表示明白大眾暫時未接受到，形容「蒼井優」和「山里亮太」的名字放在一起好像是「愚人節」般，但即時護愛妻，「果然大家（記者們）都會很擔心呢，如剛剛大家說出來的形容詞。但大家都在擔心的，我根本不擔心。這大概是因為大家看到的蒼井優，與我看到的蒼井優不一樣。」

蒼井優曾演出岩井俊二的電影《花與愛麗絲》，榮獲第14屆日本電影專業大獎（日プロ大賞）最佳女主角。（電影截圖）

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「（她）真的很單純，開心的時間就笑、吃到美食時會笑笑口、想哭的時候就哭，和大家想像中有點不一樣。」山里亮太又為蒼井優解畫，認為她不是如傳媒形容般「魔性」（惡魔女），經過相處了解明白她不是這樣的人。

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在山里亮太維護愛妻的同時，鏡頭影到蒼井優一直在旁低下頭，不斷抿嘴，強忍眼淚，最後更吸了吸鼻涕。沒料還有不識趣的記者再「補刀」，問他們會否有外遇，兩人都迅速堅定地回答：「不會」。

不少網民都恭喜兩人閃婚，不過亦有人批評記者的問題很刻薄，破壞新人的心情。但基於山里亮太勇於護妻，回答問題十分得體，令一眾網民刮目相看，表示深深了解到為何他可以抱得美人歸。

（綜合）