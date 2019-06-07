【超有feel】紐約女畫家睇梵高大作獲靈感　自創「星空」狗狗畫

要數到印象畫派的表表者，一定是梵高的《星空》。美國有位女畫家特里爾Aja Trier受到梵高的啟發，決定自畫新《星空》系列，但其主角加入了一眾可愛毛孩，特里爾指這次新畫作其實是紀念梵高，更希望加入個人風格以突出梵高舊作中沒有的部分。

美國有位女畫家特里爾Aja Trier因為受到梵高的啟發，而決定自畫新《星空》狗狗系列。（「Sagittarius Gallery」IG圖片）

其中於2011年在網上商店出售以星空作背景的巴黎鐵塔畫作，就被人誤以為是梵高的遺作。（「Sagittarius Gallery」IG圖片）

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特里爾自2003年開始成為全職畫家，更開設她的個人畫廊「Sagittarius Gallery」，她指2001年未畢業時曾跟學校到紐約旅行，當時第一次見到梵高的《星空》畫作，便即時受到啟發。

「他（梵高）的畫作中帶來的力量與方向流動，是最受啟發的地方」，特里爾解釋她喜愛欣賞梵高又粗又厚的後印象派畫法，對方於畫作會留下標記時的指紋，當中亦有順序方向，故雙眼亦很自然地跟着它們望。

特里爾自畫新《星空》系列，而今次主角更加入了一眾可愛毛孩↓↓

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特里爾更於年前利用一眾卡通主角、或潮流興起的其他角色，自畫《星空》新系列。其中她2011年在網上商店出售以星空作背景的巴黎鐵塔畫作，曾被人誤以為是梵高的遺作。當真相大白後，曾有人批評她的畫法是抄襲梵高，令她有點心灰：「我的畫法絕對是屬於我自己，並不是屬於梵高，我不懂得為何別人會有這樣的評論。」

特里爾其實早前利用一眾卡通主角、或潮流興起的其他角色，自畫《星空》新系列

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特里爾表示之後她又開始再自創新一系列的《星空》，除依舊跟隨梵高的後印象派概念，亦有嘗試在顏色上加入個人元素。其中今次的狗狗系列，她繼續用為人熟悉的星空作背景，而一眾汪星人則成為畫中主角，令牠們身上的不同顏色成為了畫作最突出的部份。

她希望別人能留意到畫作其實內藏梵高未曾見過的事物，從其畫作中看出真正由她畫出的《星空》。

（Boredpanda、nstagram）