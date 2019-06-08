五旬大媽逼讓座　「以為你只穿1隻襪子」　腳傷台女一句K.O.

關愛座的原意是讓有需要人士使用，惟近年卻變成「老人座」、「批鬥座」，引起爭議不斷。近日一名腳傷台女搭車上班時坐關愛座，其間被一名50多歲大媽直接要求讓座，揚言50歲以上人士才可以坐，得知台女受傷後，更死撐「我以為你只穿1隻襪子咧」，其後台女冷冷一句反駁，令大媽尷尬敗走，默默移到另一車廂，其他乘客亦忍不住偷笑。

日前一名腳傷台女搭車上班時，遭一名五旬大媽要求讓出關愛座。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台女日前在facebook群組「爆怨公社」發文抱怨，指自己因車禍關係，腳部受傷無法久站，故上班搭車時只好坐關愛座，其間遇上一名50多歲大媽走上前，直接要求她讓座，「年輕人，這裏是博愛座，你不可以坐哦」，台女聽罷反應不來，大媽續指關愛座「是給50歲以上的人坐的」，認為台女未夠資格，「你這樣子阿姨要坐哪？」。

台女隨即抬起受傷的腳，解釋自己因腳傷才坐關愛座，大媽還理直氣壯表示「我以為你只穿1隻襪子咧」，從台女的照片所見，其右腳小腿至腳腕包上紗布。台女聞言不禁傻眼，面無表情冷冷地回應，「阿姨，如果你站累了，你還可以坐輪椅啊」，令大媽一秒變臉，尷尬稱「腳痛就要早點說啊，這麼沒禮貌的小孩是怎麼樣」，其後默默走到下個車廂，其他乘客忍不住偷笑。

台女以16個字神回應大媽無理要求：

網民紛紛批評大媽恃老賣老：

大媽的無理要求令台女非常無奈，坦言「哪個正常人只穿1隻襪子出門啊？」不少網民見狀均批評大媽恃老賣老，笑言關愛座應是65歲以上才可以坐，「什麼時候標準調降了15歲？」，又大讚樓主EQ高，「修理阿姨不帶髒字，好樣的，佩服妳」。

（fb群組「爆怨公社」）