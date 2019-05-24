麥當勞新推出漢堡售罄　海報現「納米」標示　網民：考眼力遊戲？

商店告示當然要大大隻才讓人看得到，不過大埔墟一間麥當勞卻反其道而行，在新推出的漢堡巨大的海報上，貼着一張納米「賣晒喇」標貼，顧客要非常細心看才發現它的存在，令網民爆笑稱絕對是「驗眼」告示。麥當勞接受《香港01》查詢時表示，會與餐廳團隊加強溝通，確保不同大小的海報和告示得到適切運用。

驟眼看只是一張宣傳新包的麥當勞海報。（fb「大埔 Tai Po」圖片）

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麥當勞近日新推出紐約風味安格斯漢堡，頗有人氣，很多分店都顯示售罄。有網民今日（24日）就在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，上載多張大埔墟麥當勞門外的照片，驟眼看只是一張宣傳新包的海報，但仔細看每一寸時，就發現夾在包內的餡料位置，更貼着一張呈「保護色」兼超級迷你的貼紙，僅如母指的大小，並中英文寫着「賣晒喇」的字眼，樓主忍不住用前立法會議員梁國雄的潮圖「X你唔好再細啲」來回應。

帖文引發網民爆笑，直言是否玩考眼力遊戲，亦有人大讚樓主的配圖「好正」，「長毛冇得幫我哋反映畀M記聽」，有網民遇到相似情況，指打算試新包，但職員卻表示已售罄，「我隻眼再望個圖先見到『賣晒喇』呢幾個字」。

麥當勞回應本網查詢時表示，致力為顧客提供優質的餐飲體驗，公司會與餐廳團隊加強溝通，確保不同大小的海報和告示得到適切運用。麥當勞亦會不時檢視餐牌及告示設計，確保訊息能向顧客清晰傳遞。