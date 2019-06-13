牧羊犬淡定玩層層疊片爆紅　被封狗界玩家　原來仲係十項全能！

層層疊考手眼並用又考智力，一子錯隨時崩潰式倒塌，不過外國有隻狗狗用一張嘴，玩層層疊玩得比人類更厲害，主人近日將影片放在Instagram分享，短短兩天已有40萬次觀看，網民都驚嘆狗狗是層層疊高手。

Secret冷靜地看清形勢再慢慢地咬出木條來，層層疊未有倒下。（ig「my_aussie_gal」圖片）

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Instagram帳戶「my_aussie_gal」不時都會分享澳洲牧羊犬「Secret」的生活趣事，牠今年4歲，由主人Mary飼養。近日該IG其中一條影片爆紅，只見Secret聰明地選擇一條較穩陣的層層疊木條，並冷靜地看清形勢再慢慢地咬出來，雖然其長長的鼻子經常頂住上層的木條，令它搖搖欲墜，但始終沒有倒下來，連主人也忍不住摸頭讚她醒目。

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+ 4 + 3 + 2

除了層層疊，Secret可以做出更多人類的動作和參與刺激的遊戲，甚至比人類做得更好，包括瑜珈、打鼓、滑雪、畫畫、跳舞、吸塵等，還可以參與雙人跳繩等運動，非常聰明，主人亦說牠特別享受那些需要心思細密的遊戲。

（Instagram）