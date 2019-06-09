蘿蔔形狀太醜賣唔出？日農幫大根加Emoji　一招變可愛唔駛扔

有日本菜農為了不想浪費形狀長得比較奇怪、平日通常直接被扔掉的大根（即白蘿蔔），便在大根的包裝袋上加上表情符號，不料大根立即變得「個性十足」。（辻農園(嫁) Twitter圖片）

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一名札幌農家的妻子近日於Twitter「辻農園(嫁)」上載照片，她指自己平日會將收割的蔬菜拿到鄰舍處賣，惟當中形狀長得比較奇怪的大根，例如生得太彎、生出「手腳」，通常都只能直接扔棄，或免費送出。不過她最近卻為這類大根找到出路，就是在大根的包裝袋上加上不同表情符號，令它們立即變得既可愛又充滿個性，再以1條50日圓（約3.6港元）出售。

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樓主指這個想法是由一名認識的農家，某日偶然來到自己家中，看到快將被扔掉的大根，突然對她說：「不如你幫它們畫個眼睛吧」，於是她才付諸實行。照片於Twitter爆紅，不少人都大讚主意創新，更有鄰近地方的人留言指想專程去看看，希望購入可愛大根。有見此方法成功提升銷情，農家正計劃將紅蘿蔔亦以同樣方法販賣。

（Twitter）