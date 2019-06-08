日本不少產品設計都着重美感，連小小一隻醬油碟都像藝術品一樣。近日有網民在Twitter分享有趣的醬油碟，只見一倒入醬油，非常有層次的「嚴島神社鳥居」就會漸漸浮現於碟上，仿如水彩畫，令10萬網民嘖嘖稱奇！

近日有網民在Twitter分享有趣的醬油碟。（Twitter圖片）

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位於日本廣島縣的嚴島神社是世界文化遺產之一，當中著名的「海上大鳥居」佇立在瀨戶內海中，被稱為「日本三景」之一，每年都吸引大量遊客前來「朝聖」。網民所分享的醬油碟正正能將此美景「私有化」，倒入醬油時，碟上的刻度就會浮現像實物般的黃昏美景，由淺至深充滿層次，漸漸化出景深的效果。

一倒入醬油，就會漸漸浮現非常有層次的「嚴島神社鳥居」。（「Re.De.Stu*lamination」圖片）

創作這醬油碟是一間叫「Re.De.Stu*lamination」的小小工作室，他們還設計了另一款「富士山醬油碟」，同樣一開售已賣光，目前只接受預購。另外店內還有貓咪和小狗的可愛設計醬油碟，每款售價為1080日圓（約78港元）。