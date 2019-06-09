美情侶野外纏綿遇響尾蛇突襲　男子棄女友速逃　網民：換男友吧！

有多少愛侶能患難見情？美國田納西州莫里縣（Maury County）一對情侶於野外空地躺下相擁纏綿時，路經警員擬上前查看，竟見到有響尾蛇正走近兩人。警員提示不要動，其後示意可逃跑時，男方竟拋下女友彈起速逃，而女友則慢慢起來。此情此境被警方的隨身錄影裝置拍下並放上網，即惹來網民圍觀，直呼片中女子需要換男友了。

警員發現一對情侶躺在空地，後方有響尾蛇出現。（facebook「maury county sheriff s department」截圖）

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據外媒報道，當地警察西斯克（Adam Sisk）於上月30日，在縣內開車巡經野外空地時，發現一名上身赤裸裸的男子與一名女子躺在地上相擁依偎，逐下車查看，竟見到有一條響尾蛇亦正慢慢走向兩人。

該對情侶疑是太投入，沒察覺西斯克或蛇正靠近，西斯克只好向兩人喊道：「不要動，你旁邊有條響尾蛇。」其後蛇亦停下，西斯克便示意他們趕緊逃離：「走向我，朝向我走。」

男子拋下女友，獨自彈起率先逃去。（facebook「maury county sheriff s department」截圖）

從影片中可見，男子一聽到警察示意逃跑時，拋下身旁的女友，自己立即從地上彈起逃命，女友只好獨自慢慢起身，幸並無受傷。

影片上傳至當地警方facebook專頁後，引起網民熱烈討論，有人形容「這男也跑得太快了吧」、「我想她需要一個新男友！誰會躺在泥濘的中間？」。據了解，情侶並無大礙，警員安全地將他們送回家，沒有提出任何檢控。

（Fox）