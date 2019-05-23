【中美貿易戰】慈雲山跌打醫師收美國人25%關稅：中國人應有之義

中美貿易戰戰火持續，美國總統特朗普早前計劃再向大約3250億美元中國貨開徵25%的關稅，獲中國外交部長王毅強硬反擊，表示會對美國極限施壓奉陪到底。早前網傳照片顯示內地有餐館為了「抗戰」，掛起橫額指美籍遊客用餐時需加收25%「關稅」，引起國際網民熱議，沒想到香港近日亦有店舖加入響應，掛起同樣橫額。 《香港01》向「收稅」跌打醫館查詢時，醫師對掛橫額一事直認不諱，指目的是要回應美國向中國貨物加徵關稅的行動，「表態係中國人應有之義」。

有網民發現慈雲山一醫館掛起橫額，稱要向美籍遊客加收25%關稅。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

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有網民早前發現，位於慈雲山鳳德邨崇華街地下的香國成跌打醫館的招牌下掛起了一張搶眼的橫額，紅底白字寫有「即日起，凡美國國籍游（遊）客在本醫館就診須加收25%關稅，煩請知曉！若有不便，請諮詢美國大使館！」引起熱列討論。

有網民很快便發現橫額上出現錯別字，令「遊客」變成「游客」，亦有流傳錄音，顯示有人致電醫館詢問美籍病人的診金，職員曾表示只要「根屬中國人」就不用加收25%「關稅」。被問到加收「關稅」的原因，職員更即時反問：「點解你唔去美國抗議？美國點對華人！」

《香港01》就掛橫額一事向涉事醫館查詢，負責人香國成醫師對事件直認不諱，稱行動是要回應美國向中國貨物加徵關稅，「表態係中國人應有之義，要話畀美國知佢唔係大晒」。他指，掛橫額後收到不少街坊支持，但亦有人不停致電滋擾，「打嚟問我點解要支持國家，支持共產黨」。

香醫師指，雖然橫額寫明要加收美籍客「關稅」，但他不會主動要求病人交代國籍，除非病人自稱為美國人或刻意取出護照，「我哋好大方，唔會檢查佢，除非佢自己拎出嚟」。他說，橫額將掛至中美達成協議或自然損毀為止，又指如橫額被人惡意破壞，「我一定會再造過」。