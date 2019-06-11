政見不同容易產生矛盾，令兩小口感情破裂。有在台灣讀書的香港女大生近日在討論區發文，指男友家非常支持國民黨，自己則不太認同，故每談及有關政治的事情，男友會表現得很激動，女方因而避而不談，然而近日逃犯條例在港引起很大爭議，樓主將相關資訊連結分享給男友，沒料男友已讀不回，氣得樓主決定分手，並指她家在香港，「我沒辦法接受一個不在意我家鄉事情的人」。帖文引網民關注，有人勸喻政治立場不同應盡快分手，有人則認為女方太自私，不應將自己的立場套在別人身上，需要尊重對方的想法。

樓主指男友當時有一段時間已讀不回，令她十分憤怒。（《Dcard》討論區截圖）

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該名留學台灣的香港女生於周一（10日）在《Dcard》討論區發文，指香港近日就逃犯條例有遊行，於是與交往差不多一年的台灣男友分享相關資訊，惟她形容其男友家「非常國民黨」，彼此立場不一，於是每次談到有關政治話題，對方都會很激動。

樓主續指，男友收到相關資訊連結後，兩小時多後仍已讀不回，令她火冒三丈，忍無可忍下追問對方，男友回覆指去了花蓮支持韓國瑜，晚點才看其訊息連結，更指有事等他會台北再說，不想壞了興致，然而其回覆惹怒樓主，氣得她決定分手，「到現在都不讀不回，決定不等了，回台北再說是吧？老娘就等你回台北分手！」。

事後樓主再更新帖文解釋分手決定，表示當然不是全部因為已讀不回此事，她決定分手也因為長期有些累積，剛好此事是引爆點，「我的家在香港，我沒辦法接受一個不在意我家鄉事情的人」。最後樓主還呼籲大家持續關注逃犯條例的相關資訊。

有留台港女指與男友政治立場不同，對方每次談到有關政治話題都會很激動。（《Dcard》討論區截圖）

高雄市長韓國瑜被問到對香港逃犯條例遊行的看法時，只是回應「不知道、不曉得」。（視覺中國）

帖文一天內獲逾2萬個讚好，引起熱議，惟網民意見兩極，有人認為情侶政治立場不同應盡快分手「放生」、「不是因為韓國瑜啦，是因為這樣的人其實沒那麼值得繼續在一起」、「完全就是想吵架啊，這種趕快放生，在一起多一天苦一天」、「政治觀點不同分手是好事啊！而且態度明確有甚麼不對嗎？」

有人認為是女方不懂尊重對方，「妳太不尊重對方」、「為什麼一定要你男友接受妳的想法，明知道你們對於政治的看法不一避談就好啊」、「既然觀點不同 為什麼還硬要談啊」、「幹嘛強迫對方跟你一樣」。

情侶間因政見不同而出現感情破裂，亦很常見。（GettyImages）

有網民則勸喻要互相尊重彼此的立場，必要時可避而不談，「價值觀不同真的會吵架，我跟我男友現在也面臨這個問題，也是會避而不談，但心裏總有一層顧慮不能暢所欲言真的很痛苦」、「既然知道彼此的看法是衝突的，如果這個看法不影響日常生活跟兩人相處，就避開這個話題就好了！」

（《Dcard》討論區）