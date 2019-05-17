女友坦白拍拖前曾約炮　台男馬上提分手　「理由」引熱議

如果得知另一半曾「約炮」，你會如何處理呢？一名台灣男生在網上分享自己的分手故事，他得知女友在交往前曾經約炮，斷言難以保證對方將來再犯，亦無意改變對方，縱使彼此相愛，但仍決定分手。台男認為人在脆弱的時候，會用最習慣、最方便的方法去解決問題，所以「難保女友再約炮」，更坦言知道會被不少網民鞭撻。然而，網民之間的看法不盡相同，但有人就指出台男的性格怎「篩選也可能踩雷」，批評他從未學習信任別人。

女友坦承自己在交往前曾約炮，台男決定分手。（GettyImages）

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有些人單身時選擇約炮解決生理需要，甚至有另一半仍繼續。日前，台男在討論區「Dcard」發文，直入主題說「女友坦白和我交往前約炮過，我說分手」，台男分享自己的想法，開宗明義指明白有人想罵他，但即使女友相愛，仍決定分手。

台男表示，有些人會因生理需求、身體自主權等原因去約炮，自己是讀心理諮詢的，對這些理論有一定理解，而女友確實不是在交往期間約炮，她以此來解決性需要是自由意志、個人選擇，他給予尊重。然而，因為身體屬於她的，難保她將來還約炮。單身來說，他交往前沒有約過炮，有生理需要也只是自慰，所以交往後有生理需要一樣會自慰，絕不約炮，他不想評論解決生理方法的好壞，但「畢竟價值觀相近的人交往時間會相對長一點」。

有人會認為如果自己滿足不了伴侶性需要，例如遙距戀愛、性慾低等，便應同意對方去約炮或尋求性服務，台男質疑這種觀念是「失控的同理心」，是錯誤的道德判斷。台男指不能否定約炮，但前題是雙方都能接受，他顯然不能，亦無法確定女友將來不會再約，「我們會用最習慣、最方便的方法處理問題，也就是為什麼有些女孩總和渣男交往，例如寂寞，抒發寂寞方式不變，不管遇到什麼樣的人，大多都會是渣男」。

台男更自爆曾被以前一名女友「劈腿」，他過了很久才明白，前女友在用「自己的方式」解決問題，憶起該名前女友曾對他說：「如果這段感情一樣，我一樣會對他（第三者）像對你一樣。」理解到該任女友是習慣用出軌來解決問題，「也許在她的世界裡，這個方法是她最習慣也是最方便的解決方法……所以為什麼劈腿的人有一就會有二」。因此，台男深信對一些人來說約炮是解決生理需要數一數二的好方法，將來難保她會問能不能約炮。台男自稱是無法「性、愛分離」的人，「所以我放過她，也放過自己」。

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帖文引來熱議，支持或批評台男的人都有，有些網民直言約炮是有一就有二的事，台男做法果斷而合理，但亦有男網民說，他的女友也約過炮，但「情感很難全用理論解釋，『可能性』也很難概括發生機率」，所以自己能接受。

不過，有人痛斥台男說法奇怪，如果這麼在意應該在交往前問，更指「你們交往時有看她約過嗎？如沒有的話請你不要以『難保她不會再犯』這種理由來說她的不是」。甚至替台男的女友開心，「分手也好啦放過你前女友，她又沒做錯什麼」。

（Dcard）