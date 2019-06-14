Long D加熱戀期每次見面都會做　台女跟金牛男友說了一句即後悔

金牛男頑固、反應遲鈍、不懂浪漫，卻最重視女友的感受，不過在女方眼中，則可能是不解風情。日前一名台女在facebook組群發文抱怨，指跟金牛座男友因遠距離及熱戀關係，基本上每次見面都會發生親密關係，惟事後她說了一句後，男友從此只帶她到風景區遊玩，之後便直接送她回家，讓她相當困擾，「早知道我就惦惦（台語：安靜），現在福利都沒了」。不少網民見狀笑言男友只想保護她，「是直男戇厚的金牛無誤」，認為台女應好好珍惜他。

台女跟金牛男友說了一句「你是不是只想做那件事情？」後，從此男友只帶她到風景區，令她後悔不已。（《我可能不會愛你》劇照）

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該台女日前在fb群組「戀愛公社」發文，透露跟金牛座男友是遠距離戀愛，加上還是熱戀期，每次見面都會發生親密關係，其後有一次台女不經意地說，「每次見面都沒有去哪裏，都是在房間，你是不是只想做那件事情？」結果，惡夢便開始了。

台女無奈稱從那一次後，男友便只帶她到風景區遊玩，「到處走帶我去吃東西，牽着我的手到處拍照」，然後就直接送她回家沒有下文。台女曾問男友是否生她氣，男友否認並指因為是她要求，「代表妳不喜歡這種感覺，所以我不要妳不開心」，又強調是真心喜歡她，想要認真在一起，「我不想妳把我想成那種男人」。

台女的經歷引起不少網民熱議，更有不少人大讚金牛男：

男友的暖心行為，卻被台女視為不解風情，「你這個笨蛋，不喜歡每次見面做，也不代表從此都不做啊。」更無奈向網民問道：「金牛男是不是很木訥啊？」

不少網民見狀紛紛笑翻，建議樓主下次應主動出擊，「記得要『明示』，不然妳可能會有看不完的風景」樓主則表示男友已將行程排滿滿，「我真的有看不完的風景了，因為他已經列了很多台灣的風景區要等着去了」亦有人稱應提醒男友不要「只」在房間，樓主後悔稱「早知道我就惦惦，現在福利都沒了」，她又指曾暗示「想壞壞」，可惜對方仍不為所動，「吼，我故意說累，看看會不會有機會，結果他說『那我送妳回家』，登登。」

另有不少金牛男或有金牛男友的女生留言，笑言金牛男雖然又固執又木訥，但其實很在意對方的感受，「只是希望妳開心」，又指金牛男不擅詞令，只會用行動證明一切，「他們在日常生活中會把自己的另一半照顧的無微不至，把你當小公主一樣寵着，這大概就是金牛的浪漫了」。

（fb群組「戀愛公社」）