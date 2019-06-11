【逃犯條例】髮型屋稱遊行累失10萬生意　網民諷：你年賺3000萬？

民陣於周日（9日）就反對修訂逃犯條例發起遊行，觸發過百萬市民上街。近日一髮型屋於facebook專頁聲稱因為遊行期間多人阻塞大廈門口，導致店鋪當日損失了近5至10萬元的生意額。不少網民計計數，質疑以其日收入達10萬計，一年生意額即逾3000萬，而且以其剪髮平均收費200多元計，即需數分鐘要接待一個客，直指其聲明可信性令人懷疑，「吹水都唔好吹咁大喎」、「唔知佢交幾錢稅呢」，更有人直接把其帖文內容電郵稅局，稱「你損失咁大，我幫你報稅局」。

該髮型屋老闆於其fb專頁上載相片，表示灣仔分店近日受大遊行影響，多人阻塞大廈門口令客人無法前往店舖，生意大受影響。（fb圖片）

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該髮型屋老闆於其fb專頁上載相片，表示灣仔分店近日受大遊行影響，多人阻塞大廈門口令客人無法前往理髮，生意大受影響。他於帖文指出，當日損失了5至10萬的生意額，而高級合夥人兼榮譽贊助人的店舖亦損失了3至8萬元的生意額，他更表示強烈遣責此事。

記者翻查該fb專頁早前的帖文，發現上月底曾發帖表明支持修例的立場，雖然老闆稱6月9日的單日損失達5至10萬元，但其秘書上周二（4日）曾發帖公布，聲稱該店4月營業額逾11萬元，而5月逾15.4萬元，看來與老闆說法不太相符。

網民紛紛幫老闆計數，諷刺老闆如非吹人，就是勁過中環名店 ↓↓↓

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不少網民熱議此事，質疑其生意額的可信性，「有冇咁多呀？係咪淨剪髮都要成千蚊」、「億萬髮型師原來係咁鍊成」，又笑言：「人哋一個月開一日工，就畀你哋班友搞到無生意。」

有人更笑言如果店舖每月有6位數字生意額，即代表其報稅額亦相當大，「生意額一日10萬，365日就3650萬，報咗稅未先」、「嘩，搵咁多有無報漏稅啊」、「不過叫稅局check下」。有自稱同行人士指如其所說生意額屬實，即勁過中環名店，又問其快速接待顧客技巧，聲稱要學下嘢。

有網民更自發幫手計稅，指出如果髮型店每日擁有10萬元生意額，即年收入可達3000多萬元，應要交稅約500萬元，而就算他只在周日營業，扣除6月9日的損失，年收入亦逾920萬元，報足稅也甚可觀，不少人更把其帖文所說的營業資料電郵稅務局，聲稱要稅局就遊行影響其生意而減稅。

《香港01》曾向該髮型店致電查詢，但無人回覆。現亦向稅局查詢有關事件，正等候回覆。

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