外人佔領南京大學飯堂　同學生搶飯食　校方加收行政費都阻唔到

近年香港的大學飯堂常被內地旅行團佔據，引來怨言，內地大學原來都有同樣問題。南京多間大學近日成為「蹭飯族」熱點，大量校外人士殺入大學飯堂用餐令學生無位坐，校方加收40%管理費阻止，又限制他們的就餐時間，仍見人山人海。不少內地網民狠批這班外人「搶飯菜」，促大學飯堂禁外人。

南京多間大學的飯堂吸引不少校外人士光顧，引來學生不滿。（微博圖片）

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香港多所大學的飯堂都容許非校方人士進入，原本外人用餐未見影響學生，惟近年內地旅行團大舉殺到，令大學設施應否對外開放備受關注。在內地也現同樣問題，不少打工仔和大叔大媽看中大學食府價錢實惠又衛生，所以蜂擁前往用餐，他們被稱為「蹭飯族」。

其中南京航天大學食堂菜式豐富賣相好，被稱為「網紅食堂」，更是蹭飯族熱捧之地，內地記者去食堂了解，發現午餐提供了鹵豬蹄、鹽水蝦、烤鴨等多款菜式，引來蹭飯族湧入，校方為免學生受影響，只能要求用餐高峰期以校園卡才能刷卡付錢，變相謝絕街客用膳。

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你有張良計，人家也有過牆梯，內地記者發現繁忙時間仍是人山人海，即使外人要加收40%管理費，惟其實加價後夠兩人用的午餐仍只需28元人民幣，過於抵死令外人前赴後繼，就算沒有校園卡，他們也厚臉皮請學生幫忙，不少同學因「不好意思拒絕」，被迫成為幫兇。

南京師範大學及河海大學也見同樣亂象，零限制加上食堂選擇多，令他們的食堂深受蹭飯族喜愛，學生們早對情況不滿，熱論應否阻止外人使用食堂，有學生就指校外人士是在「爭飯」，連累他們排更久隊，亦不利學校管理，所以不應開放，但亦有人認為只要不影響學生就可以了，不一定要禁外人。

南京航天大學校方回應指，不建議校外人士前來就餐，會採取措施確保學生不被「搶飯吃」。另有飯堂工作人員透露，大學食堂便宜的福利應要留給學生，將來會升級校員卡系統，給師生進行身份識別，確保外人食飯要加錢。

內地客去香港的大學飯堂吃飯很普遍，惟一換位置他們立場即變，微博上網民卻一面倒反對內地大學飯堂對外開放，他們認為大學飯堂有補貼，是供學生享用的福利，「外人去蹭的多了本校學生沒地坐沒地站的憑什麼啊」，甚至有人批評蹭飯族，「真的煩……天天跟你擠 還要搶飯 菜都沒了」。

（綜合）