大學生激辯！　「上堂、交論文浪費時間，不如直接考試算數」

政府廣告宣傳片有云：讀書不是求分數。有大學生在HKU Secrets 專頁中發文指，何不將大學學位課程，改成考試為本，貼文引起其他學生熱議。

《羅曼史是別冊附錄》劇照

大學生建議大學課程應改為考試為本



有港大學生於HKU Secrets 專頁中發文指，「其實點解degree唔改成exam based⋯」。發文學生續指，一個學期修讀6個課程並不困難，「但係要sit堂，要take attendance，要交assignment，好浪費大家時間」。同學指既然大學都是以學生能掌握多少知識為準，故建議「我覺得如果university唔介意，可以allow 學生直接考exam算數」。



發文學生又舉例，「就好似ielts咁，個個月都有得報名」，「你比我pass到條curve，我就可以take 下一個course」並指這種做法下，會有不少學生能在2年讀完整個大學學位課程。

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同學熱議：咁同中學有咩分別？



貼文一出引起其他同學熱議，「有啲嘢唔係考試考得到，如果成個大學教育都只係重考試嘅話，咁同中學有咩分別？點解要做多次一模一樣嘅嘢」，「咁係咪我用10年考一個 course （課程），pass （合格）哂就可以做醫生、律師、會計師、精算師」，「理想中 assessment and feedback （評估及回饋）， 係幫助你學習嘅過程，而唔係單單為咗識別學生水平。當然成效實踐到幾多係未知數，但唔代表完全唔去做」。



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