【活到老學到老】安徽八旬老翁為圓大學夢4戰高考：目標考上北大

追夢從來不是年輕人的專利！內地安徽一名八旬老翁為圓年輕時錯失過的大學夢，退休後重拾書本當學生，並曾經3次參加高考，目標希望能考上北京大學或北京師範大學。雖然以往3次的高考成績與自己估算均有大段落差，老翁仍未放棄，反而自我鼓勵說：「學無止境，今年希望各科都能及格」。

現年84歲的姚克亮為圓年輕時錯失過的大學夢，不惜4次參加高考。（梨視頻截圖）

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現時84歲、居於安徽淮南的姚克亮退休前是一名煤礦修理工，1959年他曾考上馬鞍山鋼鐵大學，惟因工作關係放棄入學機會，令他一直耿耿於懷。為了一圓年輕的大學夢，他重新當起學生，2012年以社會考生的身分首次參加高考，當時他估計自己可獲630分（總分為750分），可是實際只考獲63分，兩者差距甚遠。

姚伯伯稱孩子們都非常支持自己追夢。（梨視頻截圖）

不過分數的落差並無打擊姚伯伯，2014年及去年均有嘗試重新報考，但結果只獲33及26分。他表示，相信「活到老學到老」，故今次將最後一次挑戰高考，「希望各科都能及格」，更稱孩子們都非常支持自己。

為了準備考試，姚伯伯每天都努力溫習，他直言自己無法與年輕人相比，而最考起他的就是數學科，故每天都把溫習時間「抓得很緊」，期望盡最大努力應對考試。

作為有多次高考經驗的超齡考生，姚伯伯說今年的心態特別穩定，「沒有感覺緊張」，更直言要是成績考得好，「我還想上北大或北師大」。他的追夢故事感動不少內地網民，有人欣賞他的毅力，「爺爺心態不錯，希望能再多考幾年，完成之前沒讀大學的遺憾」，「挺好的啊就是個老人退休後給自己訂的一個目標」。

有網民卻抱其他看法，質疑姚伯伯根本不是讀書材料，又或是答題方法有誤，「選擇題隨便選加作文也不至於這點分吧？」，「26分追夢，選擇題亂選都不止了，所以真的有努力嗎？」。

（梨視頻、中國報）