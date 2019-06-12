賊仔塗黑牛油果扮手榴彈打劫　5日內兩間銀行中招　搶逾6.5萬港元

以色列一名有犯案前科的男子，在上月於兩間銀行，用塗成黑色的牛油果扮手榴彈，劫去共約8300美元（約6.5萬港元）。警方其後追蹤到疑犯的手機訊號，成功將他繩之以法，更發現他在打劫時串錯字。男子最終因搶劫罪判監3年。

有男子打劫時用牛油果扮手榴彈，成功搶逾6.5萬港元。（以色列警方圖片）

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根據《以色列時報》（Times of Israel）報道，以色列南部大城市貝爾謝巴（Beersheba）附近，一名居住在貝都因村（Bedouin village）的47歲男子，於上月中闖入當地一間購物中心內的郵政銀行分行，向職員出示一張字條，揚言要搶劫。

據當地電視報道指，字條上寫着：「交出櫃桶內的錢」，惟男子串錯了希伯來語中的「櫃桶」。職員被嚇得猶豫不決時，男子便出聲威嚇：「快點把錢放到袋子，否則我會丟這個手榴彈。」成功劫去約4450美元（約3.5萬港元）後逃之夭夭。

據了解，疑犯遞給銀行職員的字條，串錯了「交出櫃桶內的錢」的「櫃桶」。（電影「笑星撞地球」截圖）

從警方提供的照片中可見，該名男子手握黑色圓形物體，裝腔作勢地準備掟疑似手榴彈。惟經查證後，「手榴彈」只不過是一顆被塗黑的牛油果。

在5日後，該男子重覆之前做法，再次闖入當地的大型購物中心中的郵政銀行分行，要脅掟手榴彈，成功搶去約3300美元（約2.6萬港元）。

牛油果的外形和顏色酷似手榴彈。（Gettyimages）

犯人在兩次行劫中均戴帽子、太陽眼鏡及眼罩遮臉，所以閉路電視提拍不到其面容，惟警方追蹤到疑犯手機訊號，發現他有犯罪記錄，曾因搶劫罪被判處3年有期徒刑。

（以色列時報）