瘋傳升降機毆劫華裔女片段　印裔男匪吉隆坡寓所落網　揭打劫前科

早前多個facebook群組及WhatAapp瘋傳一段女子在升降機內，遭一名外籍男子揮拳狂毆，並搶去隨身物品的閉路電視片段，及後證實影片來源及案發地點在馬來西亞吉隆坡。案件引起本港及當地社會關注，吉隆坡警方鎖定一名印裔男子，至昨晚（18日）在其位於蕉賴的寓所進行拘捕。

吉隆坡警方昨晚（18日）拘捕涉嫌於上周四在吉隆坡一鐵路站的升降機內毆劫華裔女子的26歲疑犯。（當地警方提供）

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被捕男子26歲，為印度裔人，涉嫌搶劫及致傷他人等罪名，警方確認他犯案前曾打劫當地一便利店。疑犯今晨（19日）將被帶到法庭申請延長扣押，以作進一步調查，一經罪成，他將被判監禁不超過20年、罰款或鞭笞（即打藤）。

瘋傳片段引起網民關注，有人聲稱案發地點為長沙灣，香港警方其後在官方facebook專頁發出帖文，澄清影片來源及案件地點是馬來西亞。（fb專頁「香港警察 Hong Kong Police」截圖）

吉隆坡總警長拿督斯里瑪茲蘭表示，案後共向3人錄取口供，鎖定一名印裔男子，掌握其身份背景及地址，並揭發他有打劫前科。至昨晚約8時10分，隸屬蕉賴警區總部的重案組警官於前往涉案印裔疑犯位於蕉賴的寓所將其逮捕歸案，正追查受害華裔女子共值400令吉（約770港元）的被劫財物下落，而其傷勢已無大礙。

案發上周四（14日）早上6時15分，一名48歲華裔女子步進吉隆坡蕉賴珍珠花園鐵路站（Taman Mutiara MRT）的一部升降機時，另一外籍男子尾隨步入，待升降機門關上後，男子便向女受害者頭部揮拳，一拳把她打倒在地上，企圖搶去其手袋。女子奮力反抗，緊抓着手袋，惟男子再抓其頭髮、毆打她的頭及以腳踩她的手，最終奪去手袋，取出錢包後逃去。

（詩華日報、光明日報、中國報）