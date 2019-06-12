【逃犯條例】警長金鐘站搜身喊「唔好搞我後面」　網民：年度金句

今日（12日）立法會就修訂逃犯條例恢復二讀，大批市民昨晚（11日）徹夜留守立法會門外，入夜後的金鐘站亦一度氣氛緊張，不少年輕人在警方要求下靠牆一字排開，被查身份證及搜身。立法會議員楊岳橋、區諾軒、鄺俊宇等到現場交涉，要求警方解釋「以乜嘢準則截查市民」，其間有警署警長強調警察做事是「合情、合理、合法」，惟他突然轉身大罵「唔好搞我後面！」，片段可見他背後只有同僚，在場市民完全摸不着頭腦，這句說話更成為Google搜尋的關鍵詞。

警署警長強調警察做事是合情、合理、合法。（影片截圖）

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昨晚放工時段，警方增派人手於金鐘港鐵站巡邏，截停一批年輕人，要求他們靠牆及一字排開，以查看身份證及搜身。多名民主派立法會議員隨即現身金鐘站，質問警方有何準則搜身。

從公民黨楊岳橋facebook直播可見，一名警署警長強調自己的工作是合情、合理、合法，稱他們「透過陽光底下做嘢」，突然警長大喝一聲「唔好搞我後面」，當他轉身尋找「搞佢後面」的人時，卻發現只有兩名跟他背對背的同僚，氣氛凝結一秒後，在場人士隨即起哄追問：「邊個搞你後面呀？」林卓廷亦問：「你是否有幻覺呀？你有幻覺就唔好執法。」

昨晚警方在金鐘站截查市民情況：

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記者實測發現，在Chrome瀏覽器開啟「無痕模式」，然後在Google輸入「唔」字，第一個出現的搜尋字眼就是「唔好搞我後面」。（Google網頁截圖）

片段隨即被網民瘋傳，「唔好搞我後面」瞬間被封為「2019年度金句」，記者實測發現，在Chrome瀏覽器開啟「無痕模式」，然後在Google輸入「唔」字，第一個出現的搜尋字眼就是「唔好搞我後面」。

有網民看片段後質疑是否靈異事件，「鬼都睇唔順眼要拍佢」，亦有人認為大家怪錯警長，可能他只是想「搞下氣氛，輕鬆下」，又多謝他在沉重社會氣氛下，提供一則笑料，但有網民則指，如果當時站在他後面的是市民而非同僚，或會發生衝突。