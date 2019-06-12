【逃犯條例】鄺俊宇暈倒前振臂照登BBC頭版　網民讚：鄺神好型

立法會今日（12日）就逃犯條例進行二讀，許多市民響應罷工罷課，昨晚起（11日）在政府總部外留守。逃犯條例觸發的示威全球矚目，國際傳媒如《紐約時報》、《BBC》、《CNN》及《路透社》等，都將香港的示威行動置在網站頭版展示，昨夜起已行動的民主黨立法會議員鄺俊宇更登上BBC頭版，相中可見他站在鐵馬上振臂高呼，網民不禁高呼「鄺神好型」、「好有氣質」，甚至有人借用其成名的逗號句子，寫道：「搞到，我有少少，鍾意咗佢。」

有網民發現鄺俊宇登上了BBC的網站頭版。(BBC網站截圖）

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整夜留守集會現埸的鄺俊宇暈倒在地上。（李澤彤攝）

市民遊行及罷工罷課反對逃犯條例的消息，連日來吸引國際傳媒關注。有網民發現BBC的頭版報道香港的示威消息，CNN更進行置頂直播，其中BBC的頭版照片最吸晴，相中可見鄺俊宇站在鐵馬上想示威者解釋立法會情況，期間他更激動得振臂高呼，網民看到照片後紛紛留言，稱讚「好有氣質 呢張相型」。

更有網民留言笑稱：「估唔到句號都有上位嘅一日」，又借用其文章愛用逗號的寫法，稱：「估，唔到 竟然，咁有氣勢 搞到，我有少少，鍾意左佢。」

The whole world is watching，國際傳媒重點報道逃犯條例示威

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昨夜鄺俊宇早已聯同多名立法會議員在金鐘站、政府總部附近視察，他及後更親身到港大宿舍，了解警方是否到宿舍搜查，至今日（12日）早上，鄺俊宇與多名民主派議員到添美道與示威者會面，解釋立法會情況，並呼籲大家保持耐性、保護自己。連續奔波多小時後，鄺俊宇疑因體力不支，在立法會對出的行人路上暈倒，清醒後返回辦公室休息。