台女要求婚前體檢　男友嬲爆「你唔信我」　報告結果令他極崩潰

婚前健康檢查到底該不該做？有些人認為在婚前被要求做健康檢查，是一種不被對方信任的表現。近日有位網友在PTT分享，身旁的女性好友已經論及婚嫁，女生開口要求男方一起做婚前健康檢查，沒想到卻意外引來男生反彈，認為此舉根本就是不信任他。原po補充說明，「我朋友也不是說檢查有問題就不結婚啊」，沒想到婚前健檢竟會讓小倆口鬧得不愉快。更意外的是，結果一出爐讓人崩潰，發現男方根本就沒有精蟲，無法生育。

婚前體檢讓小倆口鬧得不愉快。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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原po表示，女方考量到未來要生小孩，「為了健康問題還是得做個保險」，她的朋友最後還是成功帶著男友去做健檢。令人震驚的是，男方體內被檢查出「沒有蟲蟲」，讓原po聽聞之後嚇到感嘆「比起我朋友，她男友應該打擊更大……」，更領悟到婚前健檢無比重要。

網民看完原po朋友的親身經驗，不少人贊同應該要做婚前健檢。「當然要啊，等下生出病寶寶」、「沒檢查的話要是寶寶不健康，是害了寶寶一生自己也痛苦，要為孩子著想阿！」。有鄉民舉出自己家人慘痛經驗，奉勸大家真的最好要做婚前健檢。「我表姐不聽我阿姨的勸，堅持不做，結果結婚好幾年一直沒懷孕才去檢查，發現原來自己不容易受孕」、「親戚的配偶不信邪，硬要懷孕，有了之後才去檢查，結果驗出小孩100%都會有基因缺陷（女方家族基因問題），還不是要拿掉」。

男方的表現，也引來一陣罵聲「不敢做肯定有鬼」、「原來做健檢只會被想到是不信任」、「健檢關不信任屁事 」、「搞不好早就知道難怪不去」。有網友得知無法生育的悲慘真相後，熱心提醒「無蟲蟲可能還要再檢查一次，有些人是好像會這樣，但下次又有」，為小倆口帶來一絲希望。

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