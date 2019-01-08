【生仔佳音】波蘭發明「蛋蛋冷卻器」　提精子產量增男士生育能力

對於不少夫婦來說，生兒育女是組織家庭的最大目標，但奈何非人人能如願。波蘭最近有科學家發明男人專用的「蛋蛋冷卻裝置」，不但可提高精子產量，更聲稱可改善生育能力，令妻子懷孕成功率大增，目前產品仍在測試當中，對有能為人父母者，尤其是不育症患者而言，卻是一大好消息。

波蘭最近有科學家發明男人專用的「蛋蛋冷卻裝置」，不但可提高精子產量，更稱可改善生育能力。（「CoolMen」網站圖片）

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波蘭科研公司CoolTec去年8月公布成功研發睪丸冷卻裝置「CoolMen」，該公司曾在YouTube發布介紹影片，稱裝置可連接在皮帶上，再讓使用者穿上，只要在一個月內每天配戴裝置12至16小時，把睪丸溫度盡量比體溫降至1至2度，如此的冷卻療法，可讓睪丸內的精子數量在短時間內增加及改善精子質素，從而提高男士的生育能力。

該公司聲稱男士患有不育症的話，精子質素多數較一般人差，而患病主要成因是血管病變令陰囊靜脈曲張，當血液在陰囊停留的時間過長，可使睪丸溫度過高而影響精子活動，其他生活習慣如如穿太緊身的牛仔褲、長期把手提電腦放在腿上工作等，都會影響睪丸溫度過高。

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雖然裝置初型已成功研發，但暫時仍在醫學測試階段，未能臨床使用，介紹影片中亦有提及裝置可連接智能手機，並測量睪丸溫度、體溫、心跳率等，相信有關資料對醫學界找尋不育症療法或有幫助。

據了解，這裝置單是成本價已高達240英磅（約2400港元），相信正式售價亦不會很便宜。

（綜合）