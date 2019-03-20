世界最老存活精子！冷凍50年後仍令母羊懷孕　一口氣生34隻羊寶寶

「大丈夫」老而彌堅，連精子都一樣！日前，悉尼大學研究人員進行研究，成功用冷藏50年的公羊精子進行人工受孕，令多隻母羊懷孕，生出34隻羊寶寶。研究人員相信這是最古老的活體精子，其授精率高達61%，活躍程度與較「新鮮」的冷凍精子接近，相信有利於繁殖生物學及遺傳學發展。

悉尼大學用一批儲存了50年的羊精子進行人工受孕，發現精子仍活力十足。圖為其中一隻捐精羊佛萊迪爵士（Sir Freddie）。（悉尼大學圖片）

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悉尼大學助理教授德格拉夫（Simon de Graaf ）和里卡德博士（ Jessica Rickard）在最近一項研究中，成功利用儲存了50年的公羊精子令母羊受孕，相信是世上最古老的精子。研究證明長期儲存精子的可行性，德格拉夫說羊精已在攝氏零下196度的液態氮中冷藏50年，但仍保持生育能力。

悉尼大學用一批儲存了50年的羊精子進行人工受孕，發現精子仍活力十足。（悉尼大學影片截圖）

這批儲存了50年的精子來自4頭「雄糾糾」的公羊，其中一隻在1959年出生，名叫佛萊迪爵士（Sir Freddie），在進行實驗前，研究人員需作大量準備，包括檢查這些古老精子可否用於人工授精、檢查精子活力等，結果這批精子「解凍」後尤如猛虎下山，在56隻進行人工授精的母羊中，成功誕下34隻羊寶寶，受孕率竟高達61%。

里卡德指，這批冰凍50年的精子活躍程度驚人，「令我們驚訝的是，冷凍50年的精子和冷凍1年的精子無區別」，研究指出，「新鮮」冷凍精子來自19隻「種羊」，再為1048隻母羊人工授精，最後有618隻母羊懷孕，受孕率為59%，而

儲存50年的精子受孕率則為61%，成功率非常接近。

德格拉夫稱，捐精的公羊屬美利奴羊種，這種羊身體有很多摺紋，皮膚面積大有利於提高產毛量，但後來因為羊毛經常折疊，除了剪毛時困難，還容易引來飛蠅，所以數量逐漸減少。而今次的研究結果，大大有助於了解如何保存其他物種的精子，特別是瀕臨絕種動物。

（悉尼大學）