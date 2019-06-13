不少人夢想發大財，但又談何容易呢！湖南益陽一個飼養孔雀的農戶，發現一隻孔雀生下一顆金色雀蛋，以為是「金蛋」，上網一查還以為「比黃金還要珍貴」。雖然他們將孔雀蛋當成珍寶，但有獸醫指這是孔雀輸卵管出現異物才產下的不正常蛋，並非什麼珍寶，一下子令農戶橫財夢碎。

湖南益陽一個孔雀養殖戶，近日發現一個奇異孔雀蛋。（梨視頻截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

孔雀生下一隻奇怪的蛋，養殖戶當成珍寶。（梨視頻截圖）

湖南一名熊姓孔雀養殖戶稱，近日一隻孔雀生下一顆特別的蛋，重量比孔雀蛋略輕些，外型不規則看起來有點像葫蘆，大致呈金黃色、中間暗紅，好奇它是否珍貴又稀奇的「孔雀寶」。

熊女士的丈夫上網查看，認為該蛋非常珍貴，「網上查了比黃金還要珍貴」。內地獸醫曹立華一看就發現根本不是「金蛋」，他解釋是有異物藏在孔雀的輸卵管裏，進行蛋的形成過程，包圍了蛋黃和蛋白，最終生產出不正常的蛋，而是病理性的過程，生出來的蛋不是什麼寶物，不必當成稀奇事物看待。

+ 2

網民看到雞蛋的第一個反應是「感覺味道不太好」，又指孔雀蛋的樣子非常奇怪。另有留言表示，兩農戶的發財夢醉，「可能不知道真相比較快樂」。

（梨視頻）