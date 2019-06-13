【逃犯條例】《早霸王》變陣為港點歌　森美哽咽　網民：聽到想喊

《逃犯條例》二讀引發市民罷工罷課上街示威，當中不少參與者是學生，惟終變暴力驅趕有人受傷。今早電台節目《早霸王》一改常規做法，改為聽眾點歌表達心聲，身為節目中唯一的家長，森美哽咽稱看到在金鐘前線的學生與警方衝突及受傷令他百感交集，小儀嘆「香港一下子唔同晒」，聽眾也深受觸動，有人直指聽到想喊。

《早霸王》今早取消常規節目，改為開放給聽眾留言點歌，其間主持森美一度哽咽。（《早霸王》截圖）

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由森美及小儀等人主持的商台節目《早霸王》，一向氣氛輕鬆吵鬧，但今日一改以往模式，森美在節目開始時表示，慶幸自己仍可表達心聲，指節目將有別於往常的環節，改為聽眾為香港點歌，並在facebook專頁發帖呼籲網民留言點歌。

作為節目主持中唯一的家長，森美稱昨日從新聞看到前往金鐘前線的學生，與警方對峙、發生衝突甚至受傷，令他百感交集，「作為父母於過去日子都會掙扎，會問自己係咪做得唔夠好」，其後他更哽咽稱，「做父母應該要反省一下自己做得好定唔好」，未知他是否想到家中的一對子女。

《早霸王》在fb專頁呼籲網民留言點歌。（《早霸王》fb截圖）

小儀嘆：香港一下子唔同晒！

而另一主持小儀憶述，於6月10日凌晨在灣仔街頭已經開始見到有市民聚集，氣氛緊張，她坦言感到驚慌，「平時睇住電視有乜發展，但當喺街見到大家，見識到大家嘅慌忙同慌張」，令她不禁覺得跟平日平安的香港不一樣，「一下子唔同晒。」日前陪伴小儀十多年的愛犬DeeDee離世，森美亦慨嘆稱，「小儀最近有屋企人離開咗，香港人傷痛嘅事已經夠多，點解要添多一個呢？」

森美其後大讚站在前線的年輕人，指他們非常勇敢，一定有好的將來。節目中第一首播出的是黃耀明《你真偉大》，其後有新青年理髮廳《這個家》、RubberBand《睜開眼》、Beyond《和平與愛》、陳奕迅《單車》、陳冠希《香港地》、謝安琪《山林道》、方皓玟《假使世界原來不像你預期》、楊千嬅《勇》等，都是聽眾為全香港打氣所點的歌。

不少網民大讚《早霸王》的做法：

不少網民大讚今早《早霸王》的改動，認為商台做得好，「早霸王條team應該係成個903最正氣」、「森大哥把聲搞到人好感觸」、「我喺外國聽到，有少少想喊」，亦有人感激主持勇於發聲，「噚日開始就光明正大咁講，仲調動哂本身啲環節」，更發現不少主持忍不住流淚，「對上一次903節目特別處理係928之後，但嗰陣都無人喊，只係sad，今次唔只一個DJ講到喊」、「今朝晴朗潘小濤都講到喊，好心噏。」