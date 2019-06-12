【逃犯條例】基督徒通宵唱聖詩到天亮　網民：一路喊住聽喊住唱

「Sing Hallelujah to the Lord」，今日（12日）立法會就修訂逃犯條例恢復二讀，大批市民昨晚（11日）徹夜留守立法會門外，有基督教團體在政府總部外舉辦祈禱會，並在警方防線前，間斷地唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》至天亮，更感染在場人士一起拍手跟着唱，緩和準備清場的緊張氣氛。這首主要只有一句歌詞的聖詩，成為今日Google搜尋趨勢20大之一，究竟它有何感染力呢？

有基督教團體昨日舉辦祈禱會，逾千人出席，當祈禱會完結後，有人繼續留守唱出《Sing Hallelujah to the Lord》一曲。（YouTube影片截圖）

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昨晚多個基督教組織在金鐘政府總部外聯合舉辦祈禱會，逾千人出席，當祈禱會完結後，有人繼續留守唱出《Sing Hallelujah to the Lord》一曲，歌聲不但圍繞整個場地，更分別在不同位置多重唱，午夜後仍沒有停止。從現場片段所見，警方盾牌陣前有一群年輕基督徒圍圈高唱「Sing Hallelujah to the Lord」，其他人士亦一同拍手響應，警方和示威者都未有行動，有人更指聖詩歌聲就如整個行動的背景音樂，一唱就唱了9小時至天光。

《Sing Hallelujah to the Lord》歌聲不但圍繞整個場地，更分別在不同位置響起多重唱，直至午夜仍沒有停止。（fb影片截圖）

經過這一夜，《Sing Hallelujah to the Lord》的歌聲言猶在耳，有本身並非信徒的網民直言，以往對教會毫無好感，但當時面對警察截查時，一邊鬧一邊唱這首歌，「嗰種感覺真係好正，我一路喊，喊住聽，喊住唱」，更稱聖詩「比今天我（即《海闊天空》），或者任何歌都更加能帶到嗰種壯烈嘅感受」，亦有人指歌聲的確減少壓迫感，讓氣氛緩和一下。身為天主教徒的任建峰亦建議，當大家感到憤怒和「想爆」時，可考慮高唱《Sing Hallelujah to the Lord》，指昨晚有祈禱者唱歌後，警察們完全不知所措，比起與他們正面衝突有用得多。

翻查Google每日搜尋趨勢，《Sing Hallelujah to the Lord》一度排14位，並持續在20大之內。這首聖詩是由作曲家Linda Stassen-Benjamin在1974年寫成的基督教崇拜歌曲，歌詞就只有「Sing Hallelujah to the Lord」一句不斷重覆唱，據說作曲家沐浴期間突然靈感到因而寫上曲調，其後讓美國基督教加略山教會的工作室完成歌曲。「Sing Hallelujah to the Lord」是一首小調歌曲，主要在復活節星期日獻唱的讚美詩，目前已翻譯成多種語言，如中文、法文、西班牙語等。