【逃犯條例】基督徒通宵唱聖詩到天亮　網民：一路喊住聽喊住唱

「Sing Hallelujah to the Lord」,今日(12日)立法會就修訂逃犯條例恢復二讀,大批市民昨晚(11日)徹夜留守立法會門外,有基督教團體在政府總部外舉辦祈禱會,並在警方防線前,間斷地唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》至天亮,更感染在場人士一起拍手跟着唱,緩和準備清場的緊張氣氛。這首主要只有一句歌詞的聖詩,成為今日Google搜尋趨勢20大之一,究竟它有何感染力呢?

有基督教團體昨日舉辦祈禱會,逾千人出席,當祈禱會完結後,有人繼續留守唱出《Sing Hallelujah to the Lord》一曲。(YouTube影片截圖)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

昨晚多個基督教組織在金鐘政府總部外聯合舉辦祈禱會,逾千人出席,當祈禱會完結後,有人繼續留守唱出《Sing Hallelujah to the Lord》一曲,歌聲不但圍繞整個場地,更分別在不同位置多重唱,午夜後仍沒有停止。從現場片段所見,警方盾牌陣前有一群年輕基督徒圍圈高唱「Sing Hallelujah to the Lord」,其他人士亦一同拍手響應,警方和示威者都未有行動,有人更指聖詩歌聲就如整個行動的背景音樂,一唱就唱了9小時至天光。

《Sing Hallelujah to the Lord》歌聲不但圍繞整個場地,更分別在不同位置響起多重唱,直至午夜仍沒有停止。(fb影片截圖)

經過這一夜,《Sing Hallelujah to the Lord》的歌聲言猶在耳,有本身並非信徒的網民直言,以往對教會毫無好感,但當時面對警察截查時,一邊鬧一邊唱這首歌,「嗰種感覺真係好正,我一路喊,喊住聽,喊住唱」,更稱聖詩「比今天我(即《海闊天空》),或者任何歌都更加能帶到嗰種壯烈嘅感受」,亦有人指歌聲的確減少壓迫感,讓氣氛緩和一下。身為天主教徒的任建峰亦建議,當大家感到憤怒和「想爆」時,可考慮高唱《Sing Hallelujah to the Lord》,指昨晚有祈禱者唱歌後,警察們完全不知所措,比起與他們正面衝突有用得多。

翻查Google每日搜尋趨勢,《Sing Hallelujah to the Lord》一度排14位,並持續在20大之內。這首聖詩是由作曲家Linda Stassen-Benjamin在1974年寫成的基督教崇拜歌曲,歌詞就只有「Sing Hallelujah to the Lord」一句不斷重覆唱,據說作曲家沐浴期間突然靈感到因而寫上曲調,其後讓美國基督教加略山教會的工作室完成歌曲。「Sing Hallelujah to the Lord」是一首小調歌曲,主要在復活節星期日獻唱的讚美詩,目前已翻譯成多種語言,如中文、法文、西班牙語等。