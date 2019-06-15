【巧得耳】Amazon售人樣半面具　狗仔都可以嘟嘴、露齒笑超盞鬼

狗狗面具又進化到新一層次！最近Amazon出售新一款爆笑度十足的人樣半面具，包括嘟嘴、露齒笑等趣怪表情，不少網民稱狗狗戴上面具變成邪惡的汪星人，更有點詭異。他們更笑言：「咧嘴而笑的汪星人快要侵襲地球！」

Amazon最近出售美國創意網店「AXAYINC」的狗狗專用「人樣面具」，全部亦以人樣的口與鼻做出誇張表情。（Amazon網站圖片）

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Amazon最近出售美國創意網店「AXAYINC」的狗狗專用「人樣面具」，全部亦以人樣的口與鼻做出誇張表情，例如口擔着煙、哨牙、咧嘴笑等，不少狗狗戴上面具後，樣貌非常趣怪，但因面具尺寸較大，對於小型的狗隻其實未必適合。

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設計團隊指，其實面具的用意是防止狗狗亂咬或吞入不潔淨的東西或食物。有網民擔心狗狗戴上後難以呼吸，其實面具的口與鼻都有洞口，可以讓狗狗正常呼吸。

不少網民表示看到狗狗戴着面具就不禁笑出來，難以正視牠們，亦有網民笑言與狗狗的可愛形象格格不入，更稱如果小朋友見到會發惡夢。據Amazon網站顯示，各面具售價為8.89美元（約70港元），如果大家有興趣亦可訂購。

（Amazon、Boredpanda）