【逃犯條例】黃衣男墮樓亡　匿名消防員：請全港市民不要犧牲自己

一名35歲男子昨日危站太古廣場平台，抗議要求政府撤回逃犯條例修訂及掛上標語橫額，惟5小時後墮樓，送院搶救後不治。有前線消防員對事件有感，匿名於網上發文，直言「生命係最重要的一切，不要、不要、不要，請全港市民不要犧牲自己」，又指自己昨晚非在現場，但相信同袍眼見自己無能為力，「比一般市民更痛」。不少網民都支持樓主，明白消防員已經盡力救人，「希望你哋都唔好太難過」。

有前線消防員對墮樓事件有感，匿名於網上發文，直言「生命係最重要的一切，不要、不要、不要，請全港市民不要犧牲自己」。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網民「二拉三嗎射」在連登討論區上以「對墮樓一事 消防有感」為題發文，指「由於消防被警察投訴政治不中立」，故無法以真實身分現身發言，惟呼籲大眾不要為逃犯條例作出任何犧牲，「生命係最重要的一切，不要、不要、不要，請全港市民不要犧牲自己」。

+ 4 + 3 + 2

樓主同時又貼出一張相信是消防處委任證的背面圖作身分證明，並在一張紙上手寫「堅持到最後，不撤回不放棄，一同享受自由的成果！」他表示，自己以往都面對過市民跳樓的個案，「一去到現場，見到事主喺上面坐咗喺到，衝去搭𨋢，上去，一出𨋢咩都未講到，望住佢跳落去。嗰種感受一世都記得」，故雖然昨天不在事發現場，但明白同袍的感受，「嗰種感覺，相信比一般市民更痛，反映出嗰種無能為力，一分鐘前活生生同你講嘢，一分鐘後已經不省人事」。

許多網民都留言支持樓主及向消防致謝，形容他們「係真真正正為香港做事嘅專業人員」，明白消防員已經盡力，「希望你哋都唔好太難過」。亦有網民問，若再有警民衝突，消防員可否在市民、年輕人及警察之間築起防線，「我明白你地有包袱，但我相信唔會有人怪責你哋……有你哋喺度唔會有人再用暴力」。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰2896 0000

社會福利署熱線︰2343 2255

生命熱線：2382 0000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：9101 2012（SMS）

學友社學生熱線：2503 3399

利民會《即時通》：3512 2626