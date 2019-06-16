【逃犯條例】網民籲向墮樓男子致哀　連登女教5步驟DIY紙巾花

一名男子昨日危站太古廣場平台，展示要求撤回逃犯條例修訂的標語，惟5小時後墮樓，送院搶救後不治。事件令不少網民覺得十分傷心，有人在網上發表教學，教其他網民以紙巾或白紙摺花，於參與今日民陣發起的616遊行期間，向死者表獻花悼念。

有網民在連登討論區上發文教學，以簡單物資DIY紙巾花。（連登討論區圖片）

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網民「一次元腐女」在連登討論區上以「超簡單摺花教學 — 在某些場合用的花」為題發帖，教大家以兩張紙巾、釘書機、墨水筆及鐵線的簡單物資，DIY製作白色紙巾花。樓主提到，其實紙巾花可以在不同場合可以配上不同顏色，「不過這次我覺得黑白是最適合的」。

↓↓↓ 簡單DIY摺紙巾花全教學 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

不少人都留言感謝樓主的教學，指將會自己DIY一朵，在遊行的時候戴上，向墮樓男子致哀。

（連登討論區）

臨床心理學家梁若芊則認為，意外發生時間敏感，較容易牽動人的情緒，若感到不開心亦是人之常情，但應避免過分代入事主，希望有需要的市民可冷靜下來，互相傾訴。

她建議市民先全面了解事件經過，之後可透過哀悼、悼念等行為抒發自己的情緒。她又稱，大家都是為了守護香港，而事主的意願已明確寫在橫額上，若市民認同其意願，便正面、積極爭取。

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