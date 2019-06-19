印度魔術師綁全身沉恆河　水中逃脫失敗慘變漂流浮屍

印度40歲的魔術師拉希里（Chanchal Lahiri）周日（16日）綁上枷鎖後沉入恆河，嘗試重演美國著名魔術師胡迪尼（Harry Houdini）的水中逃脫，但卻「一沉不起」；周一（17日）有人發現一具浮屍，警方憑死者身上的服裝確認是失蹤的拉希里。

拉希里藝名「曼德拉克魔術師」（Jadugar Mandrake），當日他用鎖鍊和繩索緊緊綁着手腳，然後從船上沉落流經加爾各答的恆河中，本來預計他會如著名魔術師胡迪尼般在水中脫身，惟演出不似預期，旁觀民眾等待良久仍不見拉希里的蹤影。

警方派出潛水隊在表演區域的附近搜索不果，加爾各答警察港口分區副局長拉扎（Syed Waquar Raza）當時稱，只能確定拉希里失蹤，在尚未找到遺體之前都不會宣布他死亡，「但恐怕他已溺斃河中」。

直到周一（17日），有人在恆河發現一具疑似拉希里的浮屍，警方把其打撈上岸，並憑服裝確認死者正是拉希里。專門研究印度魔術歷史的學者巴爾提（Madan Bharti）表示惋惜，形容拉希里是出色的特技演員，「他的離去是印度魔術界一大損失」。

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曾被發現逃生門遭痛毆

演出前，拉希里曾接受當地記者肖爾（Jayanta Shaw）訪問，肖爾說：「當我問他為何冒著生命危險去表演，他微笑答道：『如果我成功，那就是魔術，一旦失敗就是悲劇』，我沒想過他這次無法在水中脫身」。拉希里還告訴肖爾，選擇傳奇的「水中逃脫」來作表演項目，是希望可重新提起觀眾對魔術的興趣。

今次並非拉希里首度嘗試表演「水中逃脫」，21年前曾在同一地點將自己關在一個防彈玻璃箱沉入河中，當時花了29秒成功脫身。2013年再作類似演出時卻被觀眾發現籠子有一道非常明顯的逃生門，結果他遭到痛毆。