【神級魔術氣球】日本藝術家氣球雕塑　任何動物都扭得栩栩如生

Masayoshi一直鍾情於氣球，認為這種材料若只能成就「魔術氣球」，未免過於小覷它的力量。為了告知大眾其可塑性，多年來他致力將「扭波」推向到藝術層面，創作出一個個猶如擁有真正靈魂的動物氣球。

藝術家剛發佈不久的新作，以墨魚為主題。（ig：isopresso_balloon）

當小丑玩魔術氣球時，變出各式各樣的卡通人物時，他們總不忘在作品中添上裝飾貼紙或畫兩筆，甚至塗上膠水穩固形狀。

一些形態較為複雜扭轉的氣球，在沒有膠水的協助下難以固定姿勢，但Masayoshi的作品卻打破這常規，由初初自學到熟練階段，他也堅拒借其他物料輔助，只取材氣球的不同顏色、大小，來創作出像真度與細緻度極高的大自然生物，以鳥類、植物、真菌等為主題的作品，被稱之為氣球上的雕塑，造型維妙維肖，可見他的創意不被氣球限制所阻。