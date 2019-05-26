【神級魔術氣球】日本藝術家氣球雕塑　任何動物都扭得栩栩如生

撰文：王海燕
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小丑扭氣球扭得出神入化，只為博「童」顏一笑。
日本藝術家Masayoshi Matsumoto卻將扭波扭到被譽為「氣球雕塑家」，他又為了甚麼呢？
日本藝術家Masayoshi Matsumoto的氣球作品。（ig：isopresso_balloon）
Masayoshi一直鍾情於氣球，認為這種材料若只能成就「魔術氣球」，未免過於小覷它的力量。為了告知大眾其可塑性，多年來他致力將「扭波」推向到藝術層面，創作出一個個猶如擁有真正靈魂的動物氣球。
藝術家剛發佈不久的新作，以墨魚為主題。（ig：isopresso_balloon）
當小丑玩魔術氣球時，變出各式各樣的卡通人物時，他們總不忘在作品中添上裝飾貼紙或畫兩筆，甚至塗上膠水穩固形狀。
一些形態較為複雜扭轉的氣球，在沒有膠水的協助下難以固定姿勢，但Masayoshi的作品卻打破這常規，由初初自學到熟練階段，他也堅拒借其他物料輔助，只取材氣球的不同顏色、大小，來創作出像真度與細緻度極高的大自然生物，以鳥類、植物、真菌等為主題的作品，被稱之為氣球上的雕塑，造型維妙維肖，可見他的創意不被氣球限制所阻。
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從Masayoshi多年累積下來的作品，更能了解到藝術家對大自然的偏愛，Masayoshi曾分享，動物身上的紋理與組織，極具吸引力，令他仔細研究其特性、模樣、移動的變化，因此造就出一個個精巧細節的動物氣球。
日本藝術家Masayoshi Matsumoto。（El Hurgador）
Masayoshi曾指每個氣球的製作時間由兩到六個小時不等，視乎其複雜程度。而且製作前，他也必先要解剖各種生物的結構，方可進行下一個創作步驟。這創作所花的心神，以及對動物與氣球的熱愛，才令Masayoshi製作出如此獨特的作品。