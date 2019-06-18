IKEA食西多士冇花生醬？　男網民稱中伏網上公審　網民：不嬲都冇

「邪惡西多」大家就食得多，其實港式西多士有不同做法。近日有網民於facebook上載相片公審，表示IKEA餐廳的西多士沒有花生醬餡料，直言「超伏」，但不少網民不認同樓主意見，反諷他見識少，「其實正宗西多士係冇花生醬」、「西式餐廳邊會食到港式嘢呀大佬」。

該男網民表示14日下午到九龍灣IKEA用餐，點了一份23元的下午茶餐，沒料西多士沒有花生醬餡料。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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有男網民於fb群組「PLAY HARD 玩硬」上載相片，表示14日下午在九龍灣IKEA餐廳用餐，點了一份23港元的下午茶餐。從他上載的照片可見，該套餐包括一塊西多士配車打芝士腸，賣相頗不俗，但樓主吃到中途就放棄，他指：「所謂西多士入面都冇花生醬嘅，根本就係炸麵包加蜜糖，超伏！」

該男網民批評其中西多士沒有花生醬在內，直言「超伏」。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

網民紛紛留言，反駁樓主的「冇花生醬就唔係西多士」之論，指他見識少，「港式西多先有花生醬，歐洲嗰邊冇㗎喎」、「認真，我細個食嗰啲西多士係無醬喺入面」、「邊個話西多士一定有花生醬」。有網民解釋：「普遍香港人由細食到大，包括我都覺得西多士入面有花生醬，但其實炸咗嘅方包就算係西多士㗎啦。」

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）