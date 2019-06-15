英華小學簡介會　港媽批不許孩子同出席　反被網民怒罵怪獸家長

傳統直資男校英華小學今早（15日）舉行小一入學簡介會，有港媽在facebook投訴，該校老師不容許其小朋友一起出席簡介會，需要到另一間課室睇叮噹，即使她表明孩子能保持安靜，都不獲放行，樓主指其他學校簡介會不鼓勵帶同小朋友，但最後都可以入內，不理解英華小學為何要如此堅持，反諷「校長和老師已經用最短時間體現了家校合作的立場」。不過樓主的言論得不到網民的支持，不少人認為學校通告早已列明不招待小朋友，校方仍安排課室照顧，惟家長不按規矩還要投訴，「唔知邊個打橫嚟？」

英華小學今日首場小一簡介會，有約800名家長出席。（林若勤攝）

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有港媽今日在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發文，指早上到英華小學簡介會，因小朋友無人照顧，就帶同他前往。到學校後，老師不容許小朋友一同入場，因認為簡介會不適合小朋友出席，要求他到另外一間課室睇叮噹卡通片，但孩子不願意跟媽媽分開，樓主遂再次表達小朋友可以保持安靜，亦有帶備顏色筆和畫簿，「畀佢安靜咁陪我」。樓主更舉例，兒子平日上彌撒時都能夠參與全場，惟老師仍堅持不放行。

港媽表示，不理解「學校禮堂同老師、校長的分享有幾唔適合小朋友聽？」又指試過去其他學校簡介會時，雖校方不鼓勵帶同小朋友，但最後都可以一同入內。她亦承認，學校回條寫明不招待小朋友，但「估唔到未聽簡介會，校長和老師已經用最短時間體現了家校合作的立場，完全感受到學校作風，老師問我需唔需要即場交表，我諗唔需要了」。

有港媽在facebook投訴，該校老師不容許其小朋友一起出席簡介會，需要到另一間課室睇叮噹，即使她表明孩子能保持安靜，都不獲放行。（fb「不願小朋友成為功課奴隸」截圖）

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樓主抱怨帖文似乎得不到網民認同，很多同是家長的網民留言力撐校方做法，「 如果破例畀一個小朋友進場，之後就會有更多小朋友要求進場」，亦有人指學校立場很明確，還安排課室暫時照顧小朋友，「咁你都仲要投訴，唔知係邊個打橫嚟？」另有人舉例反駁「人哋講明唔俾帶喎，仲死都要帶入去，唔通戲院播三級片又畀小朋友入去睇？」有網民則揶揄「多謝你畀我知道，呢間學校唔會對怪獸家長妥協，識揀了」。

不過有網民則認為，校方雖列明不可帶小朋友，但如果學校解釋得婉轉些，可以讓樓主較易接受，亦有人指各有各難處，有些小朋友缺乏安全感，「去到陌生環境會驚」。