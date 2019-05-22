台灣新設計珍奶環保杯「FLOAT」爆紅　唔使飲管都飲得晒珍珠

一到夏天又係瘋狂飲珍珠奶茶的時候，不過每次飲完奶茶，杯底總會剩下一堆珍珠，加上港人環保意識抬頭，如果走塑走飲管，要KO所有珍珠更是困難。而台灣一款珍奶環保杯「FLOAT」在當地爆紅，其獨特設計完美解決無飲管喝珍奶的難題，獲大批網民力推，更榮獲台灣「新一代金點新秀設計獎：產學合作類」的金獎，相當威水，不過環保杯預計要在今年冬季才正式推出。

台灣最近一款珍奶環保杯「FLOAT」在當地爆紅，當中放在頂部的透明篩能放入珍珠，與奶茶、冰塊或其他水果隔開。（Behance圖片）

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這款名為「FLOAT」的珍奶環保杯，由台灣設計師吳天瑜及史芳設計，環保杯由3個部分組成，分別是以環保再生玻璃作原料的透明杯、透明篩及透明杯蓋，當中放在頂部的透明篩能放入珍珠，與奶茶、冰塊或其他水果隔開，只要打開杯蓋口，使用者便不用飲管，也可以一口氣喝到奶茶及珍珠，同時杯底不再剩下一堆吃不完的珍珠。「FLOAT」的貼心特別設計，更榮獲台灣「新一代金點新秀設計獎：產學合作類」的金獎。

除珍奶外，還可以飲其他水果茶，透明篩同樣可隔開較大的水果及冰塊。（Behance圖片）

雖然「FLOAT」仍在製作階段及申請專利，需到今年冬季才會正式推出，但已吸引一大班珍奶愛好者注意，並紛紛留言支持，「想到再也不用『冰裏撈珠』就開心！」、「坐等預購！」亦有人建議透明篩可以再深一點，「不然珍珠可能會整坨黏在一起無法散開」。

（Behance）