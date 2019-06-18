【逃犯條例】胡志偉612與警對峙硬食催淚彈　網民：無裝備都咁型

《逃犯條例》修訂引發大規模遊行及示威，警方對示威者使用多枚催淚彈。有網民翻查網上片段發現，612當天於添美道近立法會綜合大樓方向位置，警方進行清場時，民主黨立法會議員胡志偉隻身在警隊防線前要求見指揮官，豈料警方見到單拖的胡仍向其身旁1至2米發射催淚彈，着地即爆出濃濃煙霧，但胡志偉面不改容步向警方防線，場面猶如電影一樣。有網民驚訝他在無裝備下竟可抵禦催淚彈，「佢應該嬲到腎上腺素飆升」，大讚他「無裝備都可以咁型」。

民主黨立法會議員胡志偉日前在警方清場行動時，隻身擋在防線前要求見指揮官。（YouTube影片截圖）

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YouTube頻道「FTVV FTVV」日前發布一條影片，拍攝於添美道近立法會綜合大樓位置，當時警察正在進行清場，胡志偉單獨在防暴警察前方，脫下口罩大叫：「我要見指揮官！」警方未有理會，其後在胡身後發射一枚催淚彈。

催淚彈着地爆出的煙霧在胡志偉身後揚起，但他未有離開，續大喊要見指揮官。警方聽到其要求後，竟再次在胡的身旁約2米位置，近距離發射一枚催淚彈，爆出火光後地上即噴出濃煙，胡志偉未有後退，從表情看似乎未受影響，他堅定向前續要求見指揮官，並用英文重覆：「Who is the commander？」，場面猶如電影一樣。

胡志偉在催淚彈旁高呼要見指揮官。（YouTube影片截圖）

現場警員根本沒理會胡志偉要求，當他走入防暴警群當中，警察更一起用警棍敲打盾牌、並用盾牌鎚地發出巨大聲響，並越過胡志偉繼續清場行動。這時鏡頭拍到旁邊不遠處站着疑是前線指揮官外籍總警司陶輝的人。

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有關影片在網上瘋傳，不少人大讚胡志偉令人另眼相看，覺得當刻的他十分「勇敢」，「無裝備都可以咁型」、「完全改觀，好似拍戲咁」。部分留言指，胡志偉當時已脫下口罩，前線警員應認得他是立法會議員，「黐線有個警察仲掉緊彈」、「催淚彈喺胡志偉身邊爆至係重點」。

亦有網民亦指一般人看到催淚煙已感到不適，但胡志偉看似不受影響，「佢企喺隔離都冇嘢」，搞笑估計「佢應該嬲到腎上腺素飆升」，故忽略了催淚彈的威力。