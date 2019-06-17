【逃犯條例】警欲改控肺癌中槍老伯暴動罪　女兒公開求影片證清白

立法會原定12日為《逃犯條例》修訂進行二讀，大批市民在金鐘政府總部附近示威要求徹回修訂，惟終演變成警民衝突，當中一名患有肺癌三期的大叔「老吳」，疑被警方用橡膠子彈射中後被捕。近日網上流傳一則公告，指警方起初控告「老吳」非法集結罪，但現時欲搜集更多證據，改控更嚴重的暴動罪，其女兒Francis於是呼籲，希望找到當日在場人士，如果能提供她爸爸中槍一刻的片段，就可還原事發經過，證明他當時沒有衝擊警方防線。

警方在6月12日於金鐘暴力驅趕示威者，一名穿綠衣、患肺癌的老伯腹部中橡膠子彈受傷，事後被警方以非法集結罪拘捕。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

當日在金鐘衝突現場，穿上綠衣的「老吳」疑在添華道及夏愨道走到警方佈防前、離鐵欄4至5米前指罵警察，其後警方突然發射橡膠子彈，「老吳」肚皮中彈後倒地不起，約半分鐘後被速龍小隊搬離現場，送往瑪麗醫院治理，同日下午由普通病房轉至羈留病房，警方則以非法集會罪控告「老吳」。

+ 3 + 2

而近日網上流傳公告，指警方正就事件申請搜查令搜屋，欲搜出更多證據改控「老吳」暴動罪，其女兒Francis正公開呼籲尋找爸爸中槍一刻的片段，希望還原經過，證明他當時沒有衝擊警方防線。她轉述爸爸的話，指當時他只是以粗口罵警方，手上沒持有武器，亦沒有衝擊對方防線，認為警方是在沒有任何生命威脅的情況下開槍。

雖然目前已找到人證，證明「老吳」中槍一刻沒有使用暴力，但律師認為，如有影片證供更為穩妥，故呼籲如在2019年6月12日約下午5時30分，有人在添美道附近拍到「老吳」中槍一刻，可電郵至「fightforgreenman@gmail.com」，聯絡Francis。