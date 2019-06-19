網上陷阱多，交友要小心。台灣一名男子日前在網上分享約炮（即「一夜情」）的失敗經歷，他透露早前於交友軟件上認識了女炮友，於是到火車站接對方，怎料真人完全與頭像中的「可愛女孩」判若兩人，身型「龐大」。台男情急下只好扮有女友，與對方坦白道歉，更大方地給了「恐龍妹」1000台幣（約253港元）搭的士回家，惟對方卻大罵他：「約你妹渣男」、「騙子」，讓他大感無奈嘆道，「完全跟照片不一樣的人怎麼敢說我騙子」。

台男偷影「恐龍妹」的真面目給朋友。（「Dcard」討論區截圖）

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有台男周二（17日）於「Dcard」討論區指，指早前於交友軟件認識了女網友一日，就進展神速「早上聊到下午就說晚上要來陪我睡覺跟我愛愛」，於是決定約炮，女網友從新竹坐火車找他，台男依約定時間到車站接人。

台男到達後四處張望，始終沒看到「照片裏的那位可愛女孩」，身後突然有人拍他，「一個超級大隻的大媽用橡皮筋綁着馬尾，超像伊羅旖（英雄聯盟裏的角色）」，台男打算用電單車載她，故給她遞上安全帽，並指對方知道被發現跟照片完全不一樣故表現心虛，「還用很驚訝的看着我五秒才拿著我的安全帽坐上來」。

英雄聯盟裏的角色伊羅旖（Illaoi）。（網上圖片）

台男路上內心忐忑不安，想過直接走人或是半路上拋下對方，但受到良心責備，認為這樣子很傷他人的自尊心，於是嘗試接受，「這時候她的手在我不注意已經放上了我的腰，我也沒有撥掉，一路上停紅燈感覺旁邊的人都在笑我注視着我」。

為免被他人撞見，兩人快速地溜進學生宿舍，台男靈機一動進了廁所，叫朋友假裝是其女友打電話助脫困，「傳給他看剛剛偷拍的照片，跟他說我約到恐龍要他假裝女朋友打給我」。朋友按其請求致電，台男掛上電話後按照劇本對該名女生說謊：「抱歉……其實我有女友，我女友快來了快點我送你下去」

台男只是口頭勇武，內心其實十分害怕被揍，「當下我真的很怕她揍我因為我可能打不贏」，更給了她1000元台幣（約253港元）搭Uber，向她道歉：「真的抱歉啦，我不是要故意騙你我單身的，我們下次再約」。可惜對方不領情，更怒罵：「約你妹渣男」。

樓主吐苦水表示，好心的舉動都白費，對方還立即換了頭像，罵他是騙子，令他不知道該哭還是該笑，「還有完全跟照片不一樣的人怎麼敢說我騙子」，最後她沒有上Uber，還害得他被人封鎖，自言倒霉至極，卻被朋友大讚是「活菩薩」，好人當到底。

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帖文惹一眾網民爆笑，有網民直指覺得成件事又好笑又好慘，「雖然覺得你很可憐但真的很好笑」、「看到伊羅旖直接笑到噴，有夠生動。花1000塊換來身體健康、平安。這錢，值得」、「我快笑死，但又覺得很賤哈哈哈」、「快笑翻，下次記得視訊」。

（「Dcard」討論區）